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MSÜ Askeri Aday Belirleme Sınavı için son başvuru tarihi 9 Şubat
Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı başvuruları 9 Şubat'ta sona eriyor.
- İHA
- 20.01.2022 - 14:47
- Güncelleme : 20.01.2022 - 15:25
Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2022-MSÜ) başvuruları, 9 Şubat 2022 tarihinde sona erecek.
Sınav başvurusu ÖSYM’nin resmi internet adresinden yapılabilecek.
https://sonuc.osym.gov.tr/Sorgu.aspx?SonucID=6972