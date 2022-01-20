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    MSÜ Askeri Aday Belirleme Sınavı için son başvuru tarihi 9 Şubat

    Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı başvuruları 9 Şubat'ta sona eriyor.
    • İHA
    • 20.01.2022 - 14:47
    • Güncelleme : 20.01.2022 - 15:25
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    MSÜ Askeri Aday Belirleme Sınavı için son başvuru tarihi 9 Şubat

    Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2022-MSÜ) başvuruları, 9 Şubat 2022 tarihinde sona erecek.

    Sınav başvurusu ÖSYM’nin resmi internet adresinden yapılabilecek.

    https://sonuc.osym.gov.tr/Sorgu.aspx?SonucID=6972

    MSÜ Askeri Aday Belirleme Sınavı için son başvuru tarihi 9 Şubat #1

    MSÜ Askeri Aday Belirleme Sınavı için son başvuru tarihi 9 Şubat #2

    MSÜ Askeri Aday Belirleme Sınavı için son başvuru tarihi 9 Şubat #3

    MSÜ Askeri Aday Belirleme Sınavı için son başvuru tarihi 9 Şubat #4

    MSÜ Askeri Aday Belirleme Sınavı için son başvuru tarihi 9 Şubat #5


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