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- MSÜ öğrencileri, 'Statik Paraşüt Temel Kursu' eğitimini başarıyla tamamladı
MSÜ öğrencileri, 'Statik Paraşüt Temel Kursu' eğitimini başarıyla tamamladı
Eğitimleri devam eden Kara Harp Okulu 3'üncü sınıf öğrencilerinin aldığı Statik Paraşüt Temel Kursu, başarılı bir şekilde gerçekleştirildi.
- Haber Merkezi
- 08.09.2021 - 16:19
Savunma alanında donanımlı askerler yetiştiren Milli Savunma Üniversitesi'nin (MSÜ) eğitimleri devam ediyor.
Kayseri'deki 1'inci Komando Tugay Komutanlığı'nda eğitimlerini sürdüren MSÜ, Kara Harp Okulu öğrencilerine eğitimin önemli parçalarından birini tamamlattı.
3'üncü sınır öğrencilerine verilen Statik Paraşüt Temel Kursu, başarıyla gerçekleştirildi.
PARAŞÜT KURSU BAŞARILI
Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) Twitter hesabından yapılan duyuruda eğitimin başarıyla tamamlandığı aktarılırken, öğrencilerin paraşütle atlama anları da fotoğraflandı.
MSB AÇIKLADI
MSB'nin açıklamasında, "1’inci Komando Tugay Komutanlığı/Kayseri... MSÜ Kara Harp Okulu 3’üncü sınıf öğrencilerinin “Statik Paraşüt Temel Kursu” başarıyla tamamlandı." ifadeleri yer aldı.