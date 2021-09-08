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    MSÜ öğrencileri, 'Statik Paraşüt Temel Kursu' eğitimini başarıyla tamamladı

    Eğitimleri devam eden Kara Harp Okulu 3'üncü sınıf öğrencilerinin aldığı Statik Paraşüt Temel Kursu, başarılı bir şekilde gerçekleştirildi.
    • Haber Merkezi
    • 08.09.2021 - 16:19
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    MSÜ öğrencileri, 'Statik Paraşüt Temel Kursu' eğitimini başarıyla tamamladı

    Savunma alanında donanımlı askerler yetiştiren Milli Savunma Üniversitesi'nin (MSÜ) eğitimleri devam ediyor.

    Kayseri'deki 1'inci Komando Tugay Komutanlığı'nda eğitimlerini sürdüren MSÜ, Kara Harp Okulu öğrencilerine eğitimin önemli parçalarından birini tamamlattı.

    3'üncü sınır öğrencilerine verilen Statik Paraşüt Temel Kursu, başarıyla gerçekleştirildi.

    PARAŞÜT KURSU BAŞARILI

    Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) Twitter hesabından yapılan duyuruda eğitimin başarıyla tamamlandığı aktarılırken, öğrencilerin paraşütle atlama anları da fotoğraflandı.

    MSÜ öğrencileri, Statik Paraşüt Temel Kursu eğitimini başarıyla tamamladı #1

    MSB AÇIKLADI

    MSB'nin açıklamasında, "1’inci Komando Tugay Komutanlığı/Kayseri... MSÜ Kara Harp Okulu 3’üncü sınıf öğrencilerinin “Statik Paraşüt Temel Kursu” başarıyla tamamlandı." ifadeleri yer aldı.

    MSÜ öğrencileri, Statik Paraşüt Temel Kursu eğitimini başarıyla tamamladı #2

    MSÜ öğrencileri, Statik Paraşüt Temel Kursu eğitimini başarıyla tamamladı #3

    MSÜ öğrencileri, Statik Paraşüt Temel Kursu eğitimini başarıyla tamamladı #4

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