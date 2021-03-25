ÖSYM tarafından düzenlenecek olan MSÜ 2021 sınavı giriş belgelerinin ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. Askeri öğrenci adayları, 'MSÜ sınav giriş belgesi açıklandı mı?' sorusuna yanıt arıyor.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 4 Nisan'da gerçekleştirilecek olan 2021 Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı giriş belgelerinin yayımlanacağı tarih merak ediliyor.

Sınava az bir zaman kala askeri öğrenci adayları, "MSÜ sınav giriş belgesi açıklandı mı?" sorusunu gündeme taşıdı.

Sınava girecekleri bina ve salonların ne zaman açıklanacağını merak eden adaylar, ÖSYM üzerinden sınav giriş belgelerini sorgulamaya devam ediyor.

Peki, MSÜ sınav giriş belgeleri açıklandı mı? 2021 MSÜ sınav yeri sorgulama ekranı

MSÜ SINAV GİRİŞ BELGELERİ YAYIMLANDI MI?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), MSÜ sınav giriş belgelerini yayımladı.

ÖSYM tarafından yapılan açıklamada, "Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 25 Mart 2021 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir." ifadeleri yer aldı.

ÖSYM SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI





MSÜ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

4 Nisan tarihinde gerçekleştirilecek olan MSÜ sınavı sonuçların 29 Nisan'da sonuc.ösym.gov.tr adresi üzerinden erişime açılması bekleniyor.