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    MSÜ sınav sonuçları açıklandı mı? 2021 MSÜ sınav sonuçları sorgulama ekranı

    Askeri öğrenci adayları, 4 Nisan Pazar günü gerçekleştirilen MSÜ sınavı sonuçlarının açıklanacağı tarihi merak ediyor. Peki, 2021 MSÜ sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
    • Haber Merkezi
    • 22.04.2021 - 11:16
    • Güncelleme : 22.04.2021 - 11:20
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    MSÜ sınav sonuçları açıklandı mı? 2021 MSÜ sınav sonuçları sorgulama ekranı

    4 Nisan 2021 Pazar günü gerçekleştirilen MSÜ sınavı sonrasında, 2021 MSÜ sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı sorusu, sınava giren adayların gündeminde yer alıyordu.

    Askeri öğrenci adayları, MSÜ sınavı sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ederken ÖSYM konuya ilişkin bir son dakika açıklamasında bulundu.

    Peki, MSÜ sınav sonuçları açıklandı mı? İşte, 2021 MSÜ sınav sonuçları sorgulama ekranı...

    2021 MSÜ SONUÇLARI AÇIKLANDI

    ÖSYM tarafından düzenlenen Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2021-MSÜ)'nın sonuçları açıklandı.

    ÖSYM tarafından yapılan açıklamada,''04 Nisan 2021 tarihinde uygulanan Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavına (2021-MSÜ) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.

    Adaylar, sınav sonuçlarına 22 Nisan 2021 tarihinde saat 11.00'den itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebileceklerdir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.'' denildi.

    2021 MSÜ SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

    MSÜ sınav sonuçları açıklandı mı? 2021 MSÜ sınav sonuçları sorgulama ekranı #1

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