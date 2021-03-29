ÖSYM tarafından düzenlenecek olan MSÜ 2021 sınavı için geri sayım devam ediyor. Sınav giriş belgesi sorgulama ekranı erişime açılırken MSÜ sınavı ne zaman yapılacak? sorusunun yanıtı merak ediliyor.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilecek olan 2021 Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı için heyecan dolu bekleyiş sürüyor.

Sınav yerleri ve giriş belgelerinin açıklanmasının ardından askeri öğrenci adayları, vaka sayısının artması ile birlikte sınavın ertelenip ertelenmeyeceğini merak ediyor.

Sınava az bir zaman adaylar, "MSÜ sınavı ertelendi mi, ne zaman? sorularına yanıt arıyor.

Peki, MSÜ sınavı ertelendi mi, ne zaman? 2021 MSÜ sınav giriş yerleri sorgulama ekranı..

2021 MSÜ İPTAL Mİ, ERTELENDİ Mİ?

Sınavın iptaline ya da ertelenip ertelenmeyeceğine yönelik herhangi bir resmi açıklama yapılmadı. Bu nedenle 2021 MSÜ sınavı, ÖSYM tarafından belirlenen takvimde gerçekleştirilecek.

2021 MSÜ SINAVI NE ZAMAN?

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2021-MSÜ), 4 Nisan 2021 Pazar günü yüz binlerce adayın katılımıyla yapılacak. Sınav, saat 10.15'te başlayacak ve 135 dakika sürecek.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebilecek.

ÖSYM'nin yayımladığı takvime göre, 2021 MSÜ sonuçları 29 Nisan 2021 tarihinde açıklanacak. Adaylar sınav sonuçlarını; T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.trinternet adresinden ve ÖSYM mobil uygulamalarından öğrenebilecek.

ÖSYM SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI