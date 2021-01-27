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- MSÜ sınavı nasıl yapılır? MSÜ sınavı kaç soru, kaç dakika? MSÜ sınavı soru ve konu dağılımı..
MSÜ sınavı nasıl yapılır? MSÜ sınavı kaç soru, kaç dakika? MSÜ sınavı soru ve konu dağılımı..
- Haber Merkezi
- 27.01.2021 - 09:55
MSÜ sınavı, Milli Savunma Bakanlığı tarafından harp okullarına seçilmek için yapılan bir sınav türüdür.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılacak olan sınav sonucunda başarılı olan adaylar, MSÜ’de öğrenim görmeye ve akabinde askeri kadrolarda meslek hayatını sürdürmeye hak kazanacak.
Sınava girecek olan adaylar, MSÜ sınavının konu başlıklarını, soru dağılımını ve Harp okullarına alım şartlarını sıklıkla araştırıyor.
2021 yılında 4 Nisan tarihinde merkezi olarak yapılacak olan MSÜ sınavı ile ilgili birçok soruya cevap aranıyor. İşte adayların merak ettiği MSÜ sınavı detayları..
MSÜ NEDİR?
Milli Savunma Üniversitesi, 31 Temmuz 2016 tarihinde Millî Savunma Bakanlığı’na bağlı olarak kurulan askerî yükseköğretim kurumu.12 Şubat 2017 tarihinde Hava Harp Okulunda yapılan törenle üniversitede eğitim ve öğretime başlanmıştır.
Üniversite bünyesinde Ankara’da Kara Harp Okulu, Tuzla’da Deniz Harp Okulu, Yeşilköy’de Hava Harp Okulu, Balıkesir’de Kara Astsubay Meslek Yüksekokulu, Yalova’da Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu, İzmir’de Hava Astsubay Meslek Yüksekokulu, Ankara’da Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu, Kara, Hava ve Deniz Harp Enstitüleri, Atatürk Stratejik Araştırmalar Enstitüsü, Müşterek Harp Enstitüsü, Fatih Harp Tarihi Araştırmaları Enstitüsü, Alparslan Savunma Birimleri Enstitüsü, Barbaros Deniz Bilimleri ve Mühendisliği Enstitüsü, Hezarfen Havacılık ve Uzay Teknolojileri Enstitüsü ve Milli Savunma ve Güvenlik Enstitüsü yer alıyor.
MSÜ SINAVI KAÇ SORU, KAÇ DAKİKA?
Milli Savunma Üniversitesi öğrencilerini her yıl Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2021-MSÜ) ile seçiyor.
2021 yılı MSÜ sınavı 4 Nisan 2021 tarihinde yapılacak. Toplamda 135 dakika süren MSÜ aday belirleme sınavında öğrenciler, 40 Türkçe, 40 Temel Matematik, 20 Sosyal Bilimler ve 20 Fen Bilimleri sorusu çözecek. Sınavda toplam 120 soru yer alacak.
MSÜ SINAV KONULARI 2021
Türkçe Konu Başlıkları:
MSÜ sınavında toplam 40 adet türkçe sorusu sorulacaktır. Konu başlıkları ise aşağıdaki gibidir.
-
Sözcükte Anlam
-
Cümlede Anlam
-
Paragraf
-
Ses Bilgisi
-
Yazım Kuralları
-
Noktalama İşaretleri
-
Sözcükte Yapı
-
İsimler
-
Sıfatlar
-
Zamirler
-
Zarflar
-
Edat- Bağlaç- Ünlem
-
Fiiller
-
Fiilde Çatı
-
Fiilimsiler
-
Cümlenin Öğeleri
-
Cümle Türleri
-
Anlatım Bozuklukları
Matematik Konuları
MSÜ sınavında toplam 28 adet matematik sorusu sorulacaktır. Konu başlıkları ise aşağıdaki gibidir.
-
Temel Kavramlar
-
Sayı Basamakları
-
Rasyonel Sayılar
-
Ondalık Sayılar
-
Basit Eşitsizlikler
-
Mutlak Değer
-
Üslü Sayılar
-
Köklü Sayılar
-
Çarpanlara Ayırma
-
Denklem Çözme
-
Oran-Orantı
-
Kümeler
-
Fonksiyonlar
-
Permütasyon
-
Kombinasyon
-
Binom
-
Olasılık
-
İstatistik
-
Polinomlar
-
2. Dereceden Denklemler
-
Karmaşık Sayılar
-
Parabol
-
Problemler
Geometri Konuları
MSÜ sınavında toplam 12 adet geometri sorusu sorulacaktır. Konu başlıkları ise aşağıdaki gibidir.
-
Doğruda ve Üçgende Açılar
-
Dik ve Özel Üçgenler
-
İkizkenar ve Eşkenar Üçgen
-
Dik Üçgende Trigonometrik Bağıntılar
-
Üçgende Alanlar
-
Üçgende Açıortay Bağıntıları
-
Üçgende Kenarortay Bağıntıları
-
Üçgende Eşlik ve Benzerlik
-
Üçgende Açı-Kenar Bağıntıları
-
Çokgenler
-
Dörtgenler
-
Doğrunun Analitiği
-
Yamuk
-
Paralelkenar
-
Eşkenar Dörtgen-Deltoid
-
Dikdörtgen
-
Çemberde Uzunluk
-
Daire
-
Prizmalar
-
Küre
-
Koordinat Düzlemi ve Noktanın Analitiği
-
Vektörler-1
Tarih Konuları
MSÜ sınavında toplam 5 adet Tarih sorusu sorulacaktır. Konu başlıkları ise aşağıdaki gibidir.
-
Tarih Bilimine Giriş
-
Uygarlığın Doğuşu ve İlk Uygarlıklar
-
Eski Türk Tarihi
-
Türk-İslam Devletleri
-
Türk Tarihi
-
Beylikten Devlete
-
Dünya Gücü Osmanlı Devleti
-
Yeniçağ Avrupası
-
Osmanlı Kültür ve Medeniyeti
-
Arayış Yılları
-
18. Yüzyılda Değişim ve Diplomasi
-
Yakıçağ Avrupası
-
En Uzun Yüzyıl
-
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti
-
1. Dünya Savaşı
-
Milli Mücadeleye Hazırlık Dönemi
-
Kurtuluş Savaşında Cepheler
-
Türk İnkılabı
-
Atatürkçülük ve Atatürk İlkeleri
-
Türk Dış Politikası
Coğrafya Konuları
MSÜ sınavında toplam 5 adet Coğrafya sorusu sorulacaktır. Konu başlıkları ise aşağıdaki gibidir.
-
Harita Bilgisi
-
Dünyanın Şekli ve Yer Şekilleri
-
İklim Bilgisi
-
Türkiye’nin iklimi ve Yer Şekilleri
-
Yer’in Şekillenmesi
-
İç ve Dış Kuvvetler
-
Toprak Tipleri
-
Nüfus
-
Orta Payda: Bölge
-
Ulaşım Yolları
-
Çevre ve İnsan
-
Doğal Afetler
Felsefe Konuları
MSÜ sınavında toplam 5 adet Felsefe sorusu sorulacaktır. Konu başlıkları ise aşağıdaki gibidir.
-
Felsefe’ nin Alanı
-
Bilgi Felsefesi
-
Bilim Felsefesi
-
Varlık Felsefesi
-
Ahlak Felsefesi
-
Siyaset Felsefesi
-
Sanat Felsefesi
-
Din Felsefesi
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Konuları
MSÜ sınavında toplam 5 adet Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi sorusu sorulacaktır. Konu başlıkları ise aşağıdaki gibidir.
-
Kuran ve Yorumu
-
Hz. Muhammed’ in Hayatı
-
İslam Düşüncesinde Yorumlar
-
İslam Dinine Göre Kötü Alışkanlıklar
-
Hazreti Muhammed
-
İslam Düşüncesinde Tasavvuf
-
Vahiy ve Akıl Kur’an Yorumları
Fizik Konuları
MSÜ sınavında toplam 7 adet Fizik sorusu sorulacaktır. Konu başlıkları ise aşağıdaki gibidir.
-
Fizik Bilimine Giriş
-
Vektör-Kuvvet ve Kuvvet Dengesi
-
Basit Makineler
-
Madde VE Özellikleri
-
Sıvıların Kaldırma Kuvveti
-
Basınç
-
Isı ve Sıcaklık
-
Genleşme
-
Doğrusal Hareket
-
İş Enerjisi
-
Işıkve Gölge
-
Düzlem Ayna
-
Küresel Aynalar
-
Mercekler ve Aydınlanma
-
Elektrostatik
-
Elektrik Akımı ve Devreler
-
Temel Dalga Bilgileri
-
Yay Dalgaları
-
Su Dalgaları
-
Ses ve Deprem Dalgaları
Kimya Konuları
MSÜ sınavında toplam 7 adet kimya sorusu sorulacaktır. Konu başlıkları ise aşağıdaki gibidir.
-
Kimya Bilimi
-
Atom ve Yapısı
-
Periyodik Sistem
-
Kimyasal Türler Arası Etkileşimleri
-
Asitler-Bazlar ve Tuzlar
-
Bileşikler
-
Kimyasal Tepkimeler
-
Kimyanın Temel Yasaları
-
Maddenin Halleri
-
Karışımlar
-
Endüstride ve Canlılarda Enerji
-
Kimya Her Yerde
Biyoloji Konuları
MSÜ sınavında toplam 6 adet Biyoloji sorusu sorulacaktır. Konu başlıkları ise aşağıdaki gibidir.
-
Biyoloji Bilimi, İnorganik Bileşikler
-
Organik Bileşikler
-
Hücre
-
Madde Geçişleri
-
DNA-RNA
-
Protein Sentezi
-
Enzimler
-
Canlıların Sınıflandırılması
-
Ekoloji
-
Hücre Bölünmeleri
-
Eşeysiz-Eşeyli Üreme
-
İnsanda üreme ve Gelişme
-
Mendel Genetiği
-
Kan Grupları
-
Cinsiyete Bağlı Kalıtım