MSÜ sınavı nasıl yapılır? MSÜ sınavı kaç soru, kaç dakika? MSÜ sınavı soru ve konu dağılımı..

MSÜ sınavı nasıl yapılır? MSÜ sınavı kaç soru, kaç dakika? MSÜ sınavı soru ve konu dağılımı..

Milli Savunma Üniversitesi'nde eğitim görmek isteyen adaylar, sınava ve okula dair bilgiler hakkında araştırmalarını sürdürüyor. İşte hazırlık sürecinde olan vatandaşların merak ettiği sorular..

MSÜ sınavı, Milli Savunma Bakanlığı tarafından harp okullarına seçilmek için yapılan bir sınav türüdür.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılacak olan sınav sonucunda başarılı olan adaylar, MSÜ’de öğrenim görmeye ve akabinde askeri kadrolarda meslek hayatını sürdürmeye hak kazanacak.

Sınava girecek olan adaylar, MSÜ sınavının konu başlıklarını, soru dağılımını ve Harp okullarına alım şartlarını sıklıkla araştırıyor.

2021 yılında 4 Nisan tarihinde merkezi olarak yapılacak olan MSÜ sınavı ile ilgili birçok soruya cevap aranıyor. İşte adayların merak ettiği MSÜ sınavı detayları..

MSÜ NEDİR?

Milli Savunma Üniversitesi, 31 Temmuz 2016 tarihinde Millî Savunma Bakanlığı’na bağlı olarak kurulan askerî yükseköğretim kurumu.12 Şubat 2017 tarihinde Hava Harp Okulunda yapılan törenle üniversitede eğitim ve öğretime başlanmıştır.

Üniversite bünyesinde Ankara’da Kara Harp Okulu, Tuzla’da Deniz Harp Okulu, Yeşilköy’de Hava Harp Okulu, Balıkesir’de Kara Astsubay Meslek Yüksekokulu, Yalova’da Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu, İzmir’de Hava Astsubay Meslek Yüksekokulu, Ankara’da Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu, Kara, Hava ve Deniz Harp Enstitüleri, Atatürk Stratejik Araştırmalar Enstitüsü, Müşterek Harp Enstitüsü, Fatih Harp Tarihi Araştırmaları Enstitüsü, Alparslan Savunma Birimleri Enstitüsü, Barbaros Deniz Bilimleri ve Mühendisliği Enstitüsü, Hezarfen Havacılık ve Uzay Teknolojileri Enstitüsü ve Milli Savunma ve Güvenlik Enstitüsü yer alıyor.

MSÜ SINAVI KAÇ SORU, KAÇ DAKİKA?

Milli Savunma Üniversitesi öğrencilerini her yıl Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2021-MSÜ) ile seçiyor.

2021 yılı MSÜ sınavı 4 Nisan 2021 tarihinde yapılacak. Toplamda 135 dakika süren MSÜ aday belirleme sınavında öğrenciler, 40 Türkçe, 40 Temel Matematik, 20 Sosyal Bilimler ve 20 Fen Bilimleri sorusu çözecek. Sınavda toplam 120 soru yer alacak.

MSÜ SINAV KONULARI 2021

Türkçe Konu Başlıkları:

MSÜ sınavında toplam 40 adet türkçe sorusu sorulacaktır. Konu başlıkları ise aşağıdaki gibidir.

Sözcükte Anlam

Cümlede Anlam

Paragraf

Ses Bilgisi

Yazım Kuralları

Noktalama İşaretleri

Sözcükte Yapı

İsimler

Sıfatlar

Zamirler

Zarflar

Edat- Bağlaç- Ünlem

Fiiller

Fiilde Çatı

Fiilimsiler

Cümlenin Öğeleri

Cümle Türleri

Anlatım Bozuklukları

Matematik Konuları

MSÜ sınavında toplam 28 adet matematik sorusu sorulacaktır. Konu başlıkları ise aşağıdaki gibidir.

Temel Kavramlar

Sayı Basamakları

Rasyonel Sayılar

Ondalık Sayılar

Basit Eşitsizlikler

Mutlak Değer

Üslü Sayılar

Köklü Sayılar

Çarpanlara Ayırma

Denklem Çözme

Oran-Orantı

Kümeler

Fonksiyonlar

Permütasyon

Kombinasyon

Binom

Olasılık

İstatistik

Polinomlar

2. Dereceden Denklemler

Karmaşık Sayılar

Parabol

Problemler

Geometri Konuları

MSÜ sınavında toplam 12 adet geometri sorusu sorulacaktır. Konu başlıkları ise aşağıdaki gibidir.

Doğruda ve Üçgende Açılar

Dik ve Özel Üçgenler

İkizkenar ve Eşkenar Üçgen

Dik Üçgende Trigonometrik Bağıntılar

Üçgende Alanlar

Üçgende Açıortay Bağıntıları

Üçgende Kenarortay Bağıntıları

Üçgende Eşlik ve Benzerlik

Üçgende Açı-Kenar Bağıntıları

Çokgenler

Dörtgenler

Doğrunun Analitiği

Yamuk

Paralelkenar

Eşkenar Dörtgen-Deltoid

Dikdörtgen

Çemberde Uzunluk

Daire

Prizmalar

Küre

Koordinat Düzlemi ve Noktanın Analitiği

Vektörler-1

Tarih Konuları

MSÜ sınavında toplam 5 adet Tarih sorusu sorulacaktır. Konu başlıkları ise aşağıdaki gibidir.

Tarih Bilimine Giriş

Uygarlığın Doğuşu ve İlk Uygarlıklar

Eski Türk Tarihi

Türk-İslam Devletleri

Türk Tarihi

Beylikten Devlete

Dünya Gücü Osmanlı Devleti

Yeniçağ Avrupası

Osmanlı Kültür ve Medeniyeti

Arayış Yılları

18. Yüzyılda Değişim ve Diplomasi

Yakıçağ Avrupası

En Uzun Yüzyıl

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti

1. Dünya Savaşı

Milli Mücadeleye Hazırlık Dönemi

Kurtuluş Savaşında Cepheler

Türk İnkılabı

Atatürkçülük ve Atatürk İlkeleri

Türk Dış Politikası

Coğrafya Konuları

MSÜ sınavında toplam 5 adet Coğrafya sorusu sorulacaktır. Konu başlıkları ise aşağıdaki gibidir.

Harita Bilgisi

Dünyanın Şekli ve Yer Şekilleri

İklim Bilgisi

Türkiye’nin iklimi ve Yer Şekilleri

Yer’in Şekillenmesi

İç ve Dış Kuvvetler

Toprak Tipleri

Nüfus

Orta Payda: Bölge

Ulaşım Yolları

Çevre ve İnsan

Doğal Afetler

Felsefe Konuları

MSÜ sınavında toplam 5 adet Felsefe sorusu sorulacaktır. Konu başlıkları ise aşağıdaki gibidir.

Felsefe’ nin Alanı

Bilgi Felsefesi

Bilim Felsefesi

Varlık Felsefesi

Ahlak Felsefesi

Siyaset Felsefesi

Sanat Felsefesi

Din Felsefesi

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Konuları

MSÜ sınavında toplam 5 adet Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi sorusu sorulacaktır. Konu başlıkları ise aşağıdaki gibidir.

Kuran ve Yorumu

Hz. Muhammed’ in Hayatı

İslam Düşüncesinde Yorumlar

İslam Dinine Göre Kötü Alışkanlıklar

Hazreti Muhammed

İslam Düşüncesinde Tasavvuf

Vahiy ve Akıl Kur’an Yorumları

Fizik Konuları

MSÜ sınavında toplam 7 adet Fizik sorusu sorulacaktır. Konu başlıkları ise aşağıdaki gibidir.

Fizik Bilimine Giriş

Vektör-Kuvvet ve Kuvvet Dengesi

Basit Makineler

Madde VE Özellikleri

Sıvıların Kaldırma Kuvveti

Basınç

Isı ve Sıcaklık

Genleşme

Doğrusal Hareket

İş Enerjisi

Işıkve Gölge

Düzlem Ayna

Küresel Aynalar

Mercekler ve Aydınlanma

Elektrostatik

Elektrik Akımı ve Devreler

Temel Dalga Bilgileri

Yay Dalgaları

Su Dalgaları

Ses ve Deprem Dalgaları

Kimya Konuları

MSÜ sınavında toplam 7 adet kimya sorusu sorulacaktır. Konu başlıkları ise aşağıdaki gibidir.

Kimya Bilimi

Atom ve Yapısı

Periyodik Sistem

Kimyasal Türler Arası Etkileşimleri

Asitler-Bazlar ve Tuzlar

Bileşikler

Kimyasal Tepkimeler

Kimyanın Temel Yasaları

Maddenin Halleri

Karışımlar

Endüstride ve Canlılarda Enerji

Kimya Her Yerde

Biyoloji Konuları

MSÜ sınavında toplam 6 adet Biyoloji sorusu sorulacaktır. Konu başlıkları ise aşağıdaki gibidir.