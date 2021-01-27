MSÜ sınavı ne zaman? MSÜ sınav başvurusu nasıl yapılır? MSÜ sınav ücreti ne kadar 2021?

MSÜ sınavı ne zaman? MSÜ sınav başvurusu nasıl yapılır? MSÜ sınav ücreti ne kadar 2021?

Milli Savunma Üniversitesi’nde eğitim almak isteyen adayların katılacağı sınava dair detaylar belli oldu. Başvuru yapmak isteyen adaylar, MSÜ başvuruları hakkında bilgileri araştırıyor.

Milli Savunma Üniversitesi ( MSÜ) bünyesinde eğitim almak isteyen öğrenciler, sınav takvimindeki gelişmeleri yakından takip ediyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nde çalışma hayali kuranların heyecanla beklediği sınav hakkındaki bilgiler yoğun bir şekilde araştırılıyor.

2021 ÖSYM sınav takviminin yayımlanmasının ardından Milli Savunma Üniversitesi sınavının tarihi de netlik kazandı.

Peki MSÜ sınavı ne zaman? MSÜ başvuru nasıl yapılır? Başvuru ücreti ne kadar 2021? İşte detaylar..

MSÜ SINAVI NE ZAMAN?

MSÜ 2021 yılında 4 Nisan tarihinde merkezi olarak uygulanacak.

Milli Savunma Üniversitesi öğrencilerini her yıl Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2021-MSÜ) ile seçiyor.

MSÜ sınav başvuruları bu yıl 27 Ocak-23 Şubat 2021 tarihleri arasında alınacak. Başvuru tarihlerini kaçıran ya da başvururken sorun yaşayan öğrenciler 3 Mart 2021 tarihinde geç başvuru yapabilecek.

MSÜ SINAV BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

MSÜ sınavı için başvuru işlemleri ÖSYM Aday İşlemleri Sistemin üzerinden yapılacak. Adaylar TC kimlik numaraları ve şifreleri ile giriş yaptıktan sonra başvuru formunu dolduracak.

Başvuru bilgilerinizin ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine girilmiş olması başvuru için yeterli değildir. Sınav ücretini başvuru süresi içinde yatırmadığınız takdirde başvurunuz tamamlanmamış olacağından sisteme girilmiş olan başvuru bilgileriniz geçersiz sayılacak ve işleme alınmayacaktır.

MSÜ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR 2021?

MSÜ ücreti geçen yıl için 100 lira olarak belirlenmiştir. 2021 yılı için MSÜ sınav ücreti henüz açıklanmadı.

MSÜ NEDİR?

Milli Savunma Üniversitesi, 31 Temmuz 2016 tarihinde Millî Savunma Bakanlığı’na bağlı olarak kurulan askerî yükseköğretim kurumu.12 Şubat 2017 tarihinde Hava Harp Okulunda yapılan törenle üniversitede eğitim ve öğretime başlanmıştır.

Üniversite bünyesinde Ankara’da Kara Harp Okulu, Tuzla’da Deniz Harp Okulu, Yeşilköy’de Hava Harp Okulu, Balıkesir’de Kara Astsubay Meslek Yüksekokulu, Yalova’da Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu, İzmir’de Hava Astsubay Meslek Yüksekokulu, Ankara’da Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu, Kara, Hava ve Deniz Harp Enstitüleri, Atatürk Stratejik Araştırmalar Enstitüsü, Müşterek Harp Enstitüsü, Fatih Harp Tarihi Araştırmaları Enstitüsü, Alparslan Savunma Birimleri Enstitüsü, Barbaros Deniz Bilimleri ve Mühendisliği Enstitüsü, Hezarfen Havacılık ve Uzay Teknolojileri Enstitüsü ve Milli Savunma ve Güvenlik Enstitüsü yer alıyor.