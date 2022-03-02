MSÜ sınavı ne zaman yapılacak 2022?

MSÜ sınavı ne zaman yapılacak 2022?

MSÜ başvuruları 9 Şubat tarihinde geç başvurular ise 22 Şubat tarihinde sona erdi. Başvuruların ardından, "MSÜ sınavı ne zaman yapılacak 2022?" sorusu gündeme geldi.

Milli Savunma Üniversitesi'nde öğrenci olmak isteyen ve uzun zamandır bunun hayalini kuranlar, başvuru sürecini takip etmeye başladı.

Bu kapsamda hazırlıklarını tamamlayan adaylar, 9 Şubat ve akabinde 22 Şubat 2022 tarihinde başvurularını gerçekleştirdi.

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı başvurularını tamamlayanlar, sınav tarihini beklemeye koyuldu.

Adaylar sınav başvurularının ardından sabırsızlıkla sınavın olacağı günün gelmesini ve üniversite sürecinin tamamlanmasını istiyor.

Öğrenciler, "MSÜ sınavı ne zaman yapılacak 2022?" sorusu ile detayları öğrenmenin derdinde...

Peki, MSÜ sınavı ne zaman yapılacak 2022? İşte MSÜ sınav tarihleri...

2022 MSÜ SINAVI NE ZAMAN?

MSÜ sınav tarihleri ÖSYM'nin sitesinde yayınlandı. Buna göre; MSÜ 2022 yılında mart ayında düzenlenecek. 2022-Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2022-MSÜ), 27 Mart 2022 tarihinde uygulanacaktır. Sınav, saat 10.15'te başlayacak ve 165 dakika sürecektir.

Adaylar, Sınava Giriş Belgelerini, sınavın yapılacağı hafta içinde T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden edinebileceklerdir.