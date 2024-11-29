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Haber Merkezi

Mezuniyet töreni sonrasında teğmenlerin kılıçla yemin etmesiyle ilgili tartışmalar sürerken Kara Harp Okulu, bir kez daha gündemde.

Son olarak Kara Harp Okulu’nda İzmir Marşı’nın yasakalandığı iddiası ortaya atıldı.

İzmir Marşı'nın yasaklanma gerekçesi olarak ise 'siyasi mesaj içermesi' olduğu öne sürüldü.

YASAKLANDI İDDİASINA 'İZMİR MARŞI' SÖYLEYEREK CEVAP VERDİLER

Yapılan haberlerin ardından dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ), resmi sosyal medya hesabından Harbiyelilerin İzmir Marşı söyleyerek yürüdüğü anların görüntülerini yayınladı.

Video, "Kara Harp Okulunda eğitimlerine devam eden Harbiyeliler" notuyla paylaştı.

İşte o video...