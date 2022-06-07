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    MTV 2. taksit ne zaman ödenecek, son günü ayın kaçı? MTV ikinci dönem ödemesi 2022

    Motorlu taşıtlar vergisini ödemekle yükümlü olan araç sahipleri, 2. taksit ödeme tarihlerini araştırıyor. Peki MTV ikinci ödeme tarihi ne zaman, hangi gün? MTV 2. taksit ne kadar, kaç TL?
    • Haber Merkezi
    • 07.06.2022 - 10:22
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    MTV 2. taksit ne zaman ödenecek, son günü ayın kaçı? MTV ikinci dönem ödemesi 2022

    Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) yılda iki kez ödeniyor. Bu vergi aracın yaşı, motor hacmi ve hangi taşıt grubuna girdiğine göre farklı şekillerde hesaplanıyor.

    2022 yılı için ilk taksiti ödeyen araç sahipleri, ikinci ödemelere dair araştırmalarını yoğunlaştırdı.

    Bu noktada MTV 2.taksit ne zaman ödenecek merak ediliyor.

    Peki MTV 2. taksit  ne zaman ödenecek, kaç TL? MTV 2. taksit son ödeme tarihi ne zaman?

    MTV 2. taksit ne zaman ödenecek?

    İlki ocak ayında ödenen Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin (MTV) ikinci taksiti de temmuz ayında ödeniyor.

    MTV 2. taksit son ödeme günü

    Ödemelerin son günü 31 Temmuz olarak belirlendi.

    MTV 2. taksit ne zaman ödenecek, son günü ayın kaçı? MTV ikinci dönem ödemesi 2022 #1

     


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