MTV yeniden değerlendirme oranında değişikliğe gidildi

Resmi Gazete'de, MTV'de yeniden değerlendirme oranının yüzde 36,2'den yüzde 25'e indirildiği duyuruldu.

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, asgari ücret için "Babayiğitlik bize yakışır evvelallah, biz de bunu inşallah ilgili Bakanım gerekse heyeti gerekse yine çalışma arkadaşlarım geniş istişareler yapmak suretiyle çok fazla uzatmadan kararımızı vereceğiz." ifadeleri, Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) için de yeni bir düzenleme umudunu beraberinde getirmişti.

MTV'DE YÜZDE 11,2'LİK İNDİRİM YAPILDI

Yeniden değerleme oranlarına göre de 2022 yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi de (MTV) 1051 liradan 1431 liraya çıkmıştı.

MTV oranı üzerinde rakamları indirme ya da artırma yetkisi bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu oranlarda değişikliğe gitti.

Resmi Gazete'de yayınlanan karara göre, MTV'de yeniden değerlendirme oranı yüzde 36,2'den yüzde 25'e indirilerek, alınan kararın 2022'den itibaren geçerli olacağı belirtildi.

Cumhurbaşkanı Kararının Ekinde şu ifadelere yer verildi:



"Cumhurbaşkanı Kararı'nda 2021 yılı için tespit edilen yeniden değerleme oranı, 12/2/1963 tarihli ve 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu'nun 5'inci maddesinde yer alan (I) sayılı tarife, 6'ıncı maddesinde yer alan (II) ve (IV) sayılı tarifler ve geçici 8'inci maddesinde yer alan (I/A) sayılı tarifede bulunan taşıtlar için, 2022 yılında motorlu taşıtlar vergisi tutarlarına uygulanmak üzere yüzde 25 olarak belirlenmiştir."

ERDOĞAN, GEÇEN SENE DE DÜŞÜRMÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu yetkisini 2020 yılına ait yeniden değerleme oranı konusunda kullanmış ve MTV’deki yüzde 22,57’lik artışı yüzde 12’ye düşürmüştü.







