MTV'de indirim bekleniyor: Cumhurbaşkanı Erdoğan yetki kullanacak

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2024'ü uğurlarken yeni yılda ödenecek vergi ve harçların da tutarları belli oluyor.

Bu kapsamda yüzde 43,49 olarak belirlenen Yeniden Değerleme Oranı, Resmi Gazete'de yayınlanarak kesinleşti.

Böylece 2025 yılında uygulanacak Motorlu Taşıtlar Vergisi zam oranı ve MTV için ödenecek vergi de belli oldu.

MTV'DE İNDİRİM BEKLENTİSİ

Yeni yıla kısa süre kala bu zamda indirime gidilmesi bekleniyor.

İndirim ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yetki kullanımı ile gerçekleşecek.

Ankara kulislerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın MTV’deki artış oranına müdahale edeceği konuşuluyor.

Bu kulisin nedeni ise geçmiş uygulamalar...

ERDOĞAN 2023'TE YETKİ KULLANDI

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre Erdoğan, son olarak yüzde 122,93 olarak belirlenen 2023 yılı yeniden değerleme oranının MTV için yüzde 61,5 olarak uygulanması konusunda yetkisini kullanmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, MTV’de yüzde 80’e kadar, emlak vergisinde ise sıfıra kadar indirme yetkisi bulunuyor.

YIL BİTMEDEN KARARIN YAYINLANMASI GEREKİYOR

Bu konuda Cumhurbaşkanı yetki kullanırsa, yıl sonuna kadar Cumhurbaşkanı Kararı’nın yayınlanması gerekiyor.

Aksi hâlde MTV’deki artış 2025 yılında yüzde 43,93 olarak uygulanacak.

İNDİRİM YAPILMAZSA 2025 MTV ÜCRETLERİ

Motor silindir hacmi 1300 ve altı olan yeni araçlarda en düşük Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) 3 bin 359 TL’den 4 bin 835 TL’ye yükseldi.

En yaygın kullanılan silindir hacmi 1301 – 1600 arası yeni otomobillerde en düşük Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) de 5 bin 851 liradan 8 bin 421 liraya çıktı. Otomobillerde uygulanan muayene ücreti 1821 liradan 2 bin 621 liraya yükseldi.

En yaygın ödenecek MTV 10 bin 112 TL ile motor silindir hacmi 1.3-1.6 arasında değişen otomobillere ait olacak.

Taşıt değerlerinin en üst limitte olduğu tabloya göre, 2025 yılında motor silindir hacmi 1.3 litreye kadar otomobillerden alınacak MTV tutarı 4 bin 33 TL’den 5 bin 803 TL’ye çıkacak.

Motor silindir hacmi 1.3 litre ila 1.6 arasında olan otobillerden alınacak MTV tutarı 7 bin 26 TL’den 10 bin 112 TL’ye yükselirken, 1.6 litre ila 1.8 arasında değişen motor silindir hacmi için ödenecek tutar 12 bin 414 TL’den 17 bin 886 TL’ye çıkacak.

2025 yılında ödenecek en yüksek MTV tutarı ise 230 bin 698 TL olacak. Örneğin; Ferrari’nin ilk SUV’u Purosangue’ye sahip olan kişinin ödeyeceği yıllık MTV tutarı 230 bin TL’yi bulacak.

MTV NASIL HESAPLANIYOR

MTV, her yıl araç sahiplerinin ödemek zorunda olduğu bir vergi türü ve aracın yaşı, motor silindir hacmi gibi faktörlere göre hesaplanıyor.

2025 yılı için belirlenen yüzde 43,93'lük yeniden değerleme oranı, MTV ücretlerine de yansıyacak.