Mübariz Gurbanoğlu'nun yargılandığı davada Mahsun Kırmızıgül tanıklık yaptı

FETÖ’den tutuklanan Mübariz Masimov’a kefil olan Mahsun Kırmızıgül, “Şii birinden FETÖ’cü olmaz” dedi.

İş insanı Mübariz Gurbanoğlu'nun, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davada, sanatçı Mahsun Kırmızıgül tanık olarak dinlendi.

İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Mübariz Gurbanoğlu, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Gurbanoğlu'nun avukatlarının da hazır bulunduğu duruşmaya, yakınları da izleyici olarak katıldı.

MAHSUN KIRMIZIGÜL: BU ÜLKEYİ SEVEN BİRİDİR

Tanık olarak dinlenen Mahsun Kırmızıgül, Mübariz Gurbanoğlu'nun yakın dostu olduğunu söyledi.

Mahkeme Başkanı, Mahsun Kırmızıgül'e soyadının gerçek olup olmadığını sordu. Kırmızıgül de soyadının takma olduğunu söyledi.

Kırmızıgül ifadesinde, "Mübariz Gurbanoğlu ile 2000’li yılların başında tanıştık. Kız kardeşinin düğününde sahne almıştım. Sonrasında dostluğumuz başladı. Bu ülkeyi çok seven yurt dışından elde ettiği geliri bu ülkede harcayan biridir. Onun yaptığı iyilikleri çok iyi biliyorum" dedi. Mahkeme başkanının, Mübariz Gurbanoğlu’nun FETÖ ile ilgisi olup olmadığı yönünde bir bilgisi olup olmadığını sorması üzerine Kırmızıgül, "Bugüne kadar tanık olmadım. Bu konuda hiçbir şey duymadım. Bilmiyorum" dedi. İhsan Kalkavan’ı birkaç kez Mübariz Gurbanoğlu'nun yanında gördüğünü belirten Kırmızıgül, "Bir yemek sırasında aralarında bir tartışma olmuştu. Küfürlü bir tartışma yaşandı. 17-25 Aralık döneminden çok önceydi. Sonra görüşmediler. O günden beri İhsan Kalkavan’ı hayatından çıkardı. Daha sonra yanındayken birkaç kez İhsan Kalkavan’ın aradığını ancak Mübariz Gurbanoğlu’nun telefonunu açmadığını gördüm." dedi.

Mahsun Kırmızıgül adliyeye geldi- İZLE

GURBANOĞLU, TAHLİYESİNİ TALEP ETTİ

Duruşma savcısı, sanığın tutukluluk halinin devamını istedi. Tahliyesine ilişkin söz verilen sanık Mübariz Gurbanoğlu ise "9 aydır buradayım. FETÖ denilen şerefsiz örgüte hiç yardımda bulunmadım. Türkiye’ye iyilik yaptım, Türkiye’yi Azerbaycan’dan ayrı tutmadım. Ben Türk milliyetçisi, Atatürk ilkelerine bağlıyım. Ben bir kere Şii’yim, bizde imam, mimam yoktur. Tahliyemi talep ediyorum." ifadelerini kullandı. Sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, duruşmayı 13 Ocak'a erteledi.

KIRMIZIGÜL: BU ÜLKEYİ ONDAN DAHA FAZLA SEVEN BİR İNSAN GÖRMEDİM

Duruşmadan sonra basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Mahsun Kırmızıgül, ilk kez tanıklık yaptığını söyleyerek "Şii bir insandan FETÖ’cü çıkaramazsınız. Ben yakınen tanıyorum o insan bildiğim bir insan. Bu ülkeyi ondan daha fazla seven bir insan görmedim. Yüce yargı bence gerekeni yapacaktır." şeklinde konuştu.

Öte yandan Gurbanoğlu'na destek için bir grup Azerbaycanlı, adliye önündeki meydanda "Biz iki devlet, tek milletiz" yazılı pankart ve bayraklar açarak duruşma sonuna kadar bekledi.