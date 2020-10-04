Mübariz İbrahimov'un şehit olduğu karakola Azerbaycan bayrağı çekildi

Mübariz İbrahimov'un şehit olduğu karakola Azerbaycan bayrağı çekildi

2010'da İbrahimov'un tek başına bastığı ve şehit düşene kadar çarpıştığı karakol, Azerbaycan askerleri tarafından kontrol altına alındı. Göndere Azerbaycan bayrağı asıldı.

Azerbaycan ordusunun karşısında direnemeyen Ermenistan kuvvetleri sivil yerleşim yerlerini bombalarken, Azerbaycan askerleri çatışma hattında ilerlemeye devam ediyor.

Son olarak stratejik olarak önem arz eden Cebrail kenti Ermeni işgalinden kurtarıldı.

Mübariz İbrahimov'un şehit olduğu karakola Azerbaycan bayrağı çekildi VİDEO

ŞEHİT DÜŞTÜĞÜ KARAKOLA BAYRAK ASILDI

Sınır hattındaki küçük köyler ve Ermeni mevzileri de ele geçirilirken 2010 yılında şehit düşen Azerbaycan'ın halk kahramanı Mübariz İbrahimov'un şehit edildiği karakol da kontrol altına alındı.

Ele geçirilen karakola Azerbaycan bayrağı çekildi

TEK BAŞINA KARAKOLU BASTI

Mübariz İbrahimov, 2010'da, sınır hattındaki mayınlı araziyi tek başına geçerek, Ermenistan askerlerinin bulunduğu karakola baskın düzenlemiş ve karakoldaki Ermeni askerleri etkisiz hale getirerek şehit düşene kadar çarpışmıştı.

İbrahimov'un bu kahramanlığı, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından Azerbaycan'ın Milli Kahramanı ünvanı ile ödüllendirilmişti.



