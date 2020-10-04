- Haberler
- Gündem Haberleri
- Mübariz İbrahimov'un şehit olduğu karakola Azerbaycan bayrağı çekildi
Mübariz İbrahimov'un şehit olduğu karakola Azerbaycan bayrağı çekildi
- AA
- 04.10.2020 - 18:02
Azerbaycan ordusunun karşısında direnemeyen Ermenistan kuvvetleri sivil yerleşim yerlerini bombalarken, Azerbaycan askerleri çatışma hattında ilerlemeye devam ediyor.
Son olarak stratejik olarak önem arz eden Cebrail kenti Ermeni işgalinden kurtarıldı.
Mübariz İbrahimov'un şehit olduğu karakola Azerbaycan bayrağı çekildi VİDEO
ŞEHİT DÜŞTÜĞÜ KARAKOLA BAYRAK ASILDI
Sınır hattındaki küçük köyler ve Ermeni mevzileri de ele geçirilirken 2010 yılında şehit düşen Azerbaycan'ın halk kahramanı Mübariz İbrahimov'un şehit edildiği karakol da kontrol altına alındı.
Ele geçirilen karakola Azerbaycan bayrağı çekildi
TEK BAŞINA KARAKOLU BASTI
Mübariz İbrahimov, 2010'da, sınır hattındaki mayınlı araziyi tek başına geçerek, Ermenistan askerlerinin bulunduğu karakola baskın düzenlemiş ve karakoldaki Ermeni askerleri etkisiz hale getirerek şehit düşene kadar çarpışmıştı.
İbrahimov'un bu kahramanlığı, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından Azerbaycan'ın Milli Kahramanı ünvanı ile ödüllendirilmişti.