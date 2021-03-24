Mücahit Birinci kimdir? AK Parti MKYK üyesi Mücahit Birinci hakkında bilgiler..

AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi'nde merakla beklenen MKYK üyeleri belli oldu. 75 ismin arasında yer alan Mücahit Birinci'ye dair bilgiler araştırılıyor. Peki Mücahit Birinci kimdir?

AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi bugün gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan tüzükte yapacakları düzenlemeyle MKYK'nın 50 yerine bundan sonra 75 kişiden oluşacağını açıkladı.

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'nda yer alan isimler belli oldu. Listede yer alan isimlerden biri de Mücahit Birinci oldu.

Peki, Mücahit Birinci kimdir, kaç yaşındadır? Mücahit Birinci ne iş yapıyor? İşte Mücahit Birinci hakkında merak edilenler...

MÜCAHİT BİRİNCİ KİMDİR?

Mücahit Birinci, Yavuz Bahadıroğlu'nun oğludur.

1974'te Rize'de doğdu. İlkokulu Abdi İpekçi İlkokulu'nda okudu. Ortaokul ve lise öğrenimimi Akasya Koleji'nde tamamladı. 1998'de İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu.

Avukatlık mesleğine 2000 yılında başlayan Birinci; Tefekkür, Yeni Yaklaşım gibi dergi ve internet sitelerinde Türkiye, dünya siyaseti ve yakın tarih üzerine köşe yazıları kaleme almaktadır.

Genç Yönetici ve İş Adamları Derneği (GYİAD), Şehriyar Derneği, Demokrat Hukukçular Derneği, Kas Hastalıkları Derneği gibi pek çok sivil toplum kuruluşuna üye olan Birinci, evli ve 1 çocuk babasıdır.