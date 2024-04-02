Haberler



Gündem



Mucur'da seçim sonuçlarına yapılan itiraz reddedildi

Mucur'da seçim sonuçlarına yapılan itiraz reddedildi Kırşehir'in Mucur ilçesinde İlçe Seçim Kurulu, 32 sandık için yapılan itirazı kabul etmedi. Seçimleri Büyük Birlik Partisi adayı Ali Şahin kazanmıştı.