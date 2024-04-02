Mucur'da seçim sonuçlarına yapılan itiraz reddedildi
AA

Seçim süreci tamamlandı...

Kırşehir'in Mucur ilçesinde MHP temsilcileri, İlçe Seçim Kuruluna başvurarak 14 bin 380 seçmenin oy kullandığı 32 sandık için oyların yeniden sayılmasını istedi.

MHP'nin itirazı reddedildi

İlçe Seçim Kurulu, parti temsilcilerinin itirazını reddetti.

MHP Kırşehir İl Başkanı Arif Kılıç, İl Seçim Kurulu'na yeniden itiraz edeceklerini söyledi.

BBP adayı kazandı

Mucur'da belediye başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, 2 bin 180 oy alan Büyük Birlik Partisi adayı Ali Şahin kazanmıştı.

MHP adayı Fatih Yıldırım 2 bin 148 oy almıştı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)