Euro
12.4395
-3.06%
Dolar
10.9914
-2.64%
Altın
638.3310
-2.79%
Borsa
1,891.28
4.76%
Bitcoin
581.379
-2.13%
BTXN Coin
37.50
-0.13%
14ºC
İstanbul
Çok bulutlu 14 C

    Müezzin Recep Uyar hayatını kaybetti

    Bursa'da görevli olduğu tarihi Yeşil Cami'nin ziyaretçilerine makamlarıyla okuduğu ezanlarla tanınan müezzin Recep Uyar, kalp krizi sonucu vefat etti.
    • AA
    • 26.12.2021 - 15:58
    • Güncelleme : 26.12.2021 - 16:06
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Müezzin Recep Uyar hayatını kaybetti

    Bursa'daki tarihi Yeşil Cami'nin sevilen müezzini Recep Uyar kalp krizi geçirdi.

    Uyar, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

    YARIN TOPRAĞA VERİLECEK

    Uyar'ın naaşı, yarın öğle vakti bu camide kılınacak cenaze namazının ardından Büyükorhan ilçesi Armutçuk Mahallesi'nde toprağa verilecek.

    Müezzin Recep Uyar hayatını kaybetti ViDEO

    FARKLI MAKAMLARDA OKUDUĞU EZANLARLA GÜNDEM OLMUŞTU

    Dünyanın ve Türkiye'nin pek çok yerinden Yeşil Cami'ye gelen ziyaretçiler, müezzin Uyar'ın, vakitlerine göre farklı makamlarda okuduğu ezanlarını dinleyip sosyal medya hesaplarından paylaşmıştı.

    Sosyal medyada bu görüntülerle sık sık gündeme gelen Uyar, ülke çapında tanınan ve sevilen din adamlarından biriydi.

    İzmit'te 20 yıl imam hatiplik yaptıktan sonra 2002'de Bursa'daki Yeşil Cami'ye müezzin olarak atanan Uyar, o tarihten itibaren görevini sürdürüyordu.

    Müezzin Recep Uyar hayatını kaybetti #1

    Müezzin Recep Uyar hayatını kaybetti #2

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir