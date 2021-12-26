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- Müezzin Recep Uyar hayatını kaybetti
Müezzin Recep Uyar hayatını kaybetti
- AA
- 26.12.2021 - 15:58
- Güncelleme : 26.12.2021 - 16:06
Bursa'daki tarihi Yeşil Cami'nin sevilen müezzini Recep Uyar kalp krizi geçirdi.
Uyar, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
YARIN TOPRAĞA VERİLECEK
Uyar'ın naaşı, yarın öğle vakti bu camide kılınacak cenaze namazının ardından Büyükorhan ilçesi Armutçuk Mahallesi'nde toprağa verilecek.
Müezzin Recep Uyar hayatını kaybetti ViDEO
FARKLI MAKAMLARDA OKUDUĞU EZANLARLA GÜNDEM OLMUŞTU
Dünyanın ve Türkiye'nin pek çok yerinden Yeşil Cami'ye gelen ziyaretçiler, müezzin Uyar'ın, vakitlerine göre farklı makamlarda okuduğu ezanlarını dinleyip sosyal medya hesaplarından paylaşmıştı.
Sosyal medyada bu görüntülerle sık sık gündeme gelen Uyar, ülke çapında tanınan ve sevilen din adamlarından biriydi.
İzmit'te 20 yıl imam hatiplik yaptıktan sonra 2002'de Bursa'daki Yeşil Cami'ye müezzin olarak atanan Uyar, o tarihten itibaren görevini sürdürüyordu.