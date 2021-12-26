Bursa'da görevli olduğu tarihi Yeşil Cami'nin ziyaretçilerine makamlarıyla okuduğu ezanlarla tanınan müezzin Recep Uyar, kalp krizi sonucu vefat etti.

Bursa'daki tarihi Yeşil Cami'nin sevilen müezzini Recep Uyar kalp krizi geçirdi.

Uyar, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

YARIN TOPRAĞA VERİLECEK

Uyar'ın naaşı, yarın öğle vakti bu camide kılınacak cenaze namazının ardından Büyükorhan ilçesi Armutçuk Mahallesi'nde toprağa verilecek.

Müezzin Recep Uyar hayatını kaybetti ViDEO



FARKLI MAKAMLARDA OKUDUĞU EZANLARLA GÜNDEM OLMUŞTU

Dünyanın ve Türkiye'nin pek çok yerinden Yeşil Cami'ye gelen ziyaretçiler, müezzin Uyar'ın, vakitlerine göre farklı makamlarda okuduğu ezanlarını dinleyip sosyal medya hesaplarından paylaşmıştı.

Sosyal medyada bu görüntülerle sık sık gündeme gelen Uyar, ülke çapında tanınan ve sevilen din adamlarından biriydi.

İzmit'te 20 yıl imam hatiplik yaptıktan sonra 2002'de Bursa'daki Yeşil Cami'ye müezzin olarak atanan Uyar, o tarihten itibaren görevini sürdürüyordu.