Müge Anlı, Aleyna Çakır dosyasını kapatmadı

Müge Anlı, şüpheli şekilde ölen Aleyna Çakır ve Gülay Uygun'un dosyalarını programında kapatmadığını duyurdu. Anlı ayrıca dosyayı "korktu kapattı" diyenlere de sert tepki gösterdi.

Türkiye'nin konuştuğu olay; Aleyna Çakır'ın ölümü...

Gazeteci Müge Anlı, bir süre önce haziran ayında evinde ölü olarak bulunan Aleyna Çakır'ın konusunu işlemeye başladı.

Olayın genişlemesi ve farklı konuların eklenmesiyle Çakır olayında baş şüpheli Ümit Can Uygun'un annesinin ölmesinin ardından Müge Anlı, kendisine yönlendirilen suçlamalar sonrası "Olayın peşini bırakmayacağım'' demişti.

Ancak dün Anlı, Aleyna Çakır'ın ölümünü programında işlememesi, kendisine sosyal medya üzerinden "Dosyayı kapattı" eleştirilerini getirmişti.

Bugünkü programda da Aleyna Çakır dosyasını yeniden açan Müge Anlı, dün dosyayı korktu da kapattı diyenlere sitemde bulundu.

Anlı konu ile programda şunları söyledi;

BENİM YAPABİLECEĞİM NE KALDI

"Birinin gelip şunu demesi lazım "Sizi arayan kim? Ben de onu bulayım". Benim şimdi böyle bir yetkim yok ki. Ben buraya gelenleri getireyim daktiloya da sanık diye vereyim. Ben ne yapabilirim. Sonra şunu da dün gördüm çok üzüldüm "Müge Anlı çekindi mi korktu mu?" Arkadaşlar bakın ben her zaman söylüyorum bu programı beraber yapıyoruz. Yapabileceğim ne kaldı? Lütfen bana söyleyin onu yapayım. Bu kadar daha şahit bulamam ki. Herkes geldi konuştu. Bildiklerini aktardı. Bu yani. Ve kamuoyunda da bununla ilgili mahkemelerde savcılarda polislerde bir kanaat oluştu. Soruşturmalar da yürütülüyor. Aile de burada, gelecek sonucu bekliyor.

ADALETE GÜVENİYORUM

Savcılık yeni görüntüler istedi. Bize gelen görüntülerde gece 12'den sonraki görüntüler yok. Ben bunun altında art niyet aramıyorum aramayacağım da. Adalete güveniyorm. Çünkü güvenmek zorundayım. Ama kendimi de anlatmak istiyorum daha ne yapılsın.

ARA VERMEDİK

Sonra bir şey oluyor yeni bir gelişme çıkıyor. Tekrar davet ediyoruz konukları. Hep diyorum bıraktık zannetmeyin. Çünkü bir şey oluyor o arada. Burada her şey konuşuldu. Bunu savcı nasıl değerlendirir? Bunun kararını ben veremem. Ama bu daha başka bir şey yok.

BEN SÖZÜMÜN ARKASINDAYIM

Ne iş yaptığı, bir olaya karışıp karışmadığı önemli değil. Benim için fark etmez. Ben ne Aleyna'yı tanırım, ne Gülay'ı tanırım. Ben bakanımızın sözünün sonuna kadar arkasındayım. Eğer arada varsa bir şey ortaya çıkarılmalı. "