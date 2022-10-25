Gündüz kuşağının reyting rekorları kıran ismi Müge Anlı, canlı yayında güneş tutulmasını Rahmi ve Şevki Hoca'yla birlikte canlandırınca ortaya keyifli anlar çıktı.

Türkiye'den de izlenebilen güneş tutulması saat 12.40 itibarıyla başladı.

ATV ekranlarının sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'in gündeminde de güneş tutulması vardı.

Güneş tutulmasına günlerdir hazırlık yaptığını söyleyen Anlı, nalburdan alınan bir kaynak gözlüğünü gösterdi.

Bugünkü gündemi güneş tutulması oldu

Güneş tutulmasına çıplak gözle bakılmaması uyarısında da bulunan Anlı, "Yayınımızın sonuna doğru güneş tutulmasını burada izleyeceğiz. Ben kaç gündür hazırlık yapıyorum biliyor musunuz? Çıplak gözle bakılmaması gerekiyor, bu yüzden bizimkiler nalburdan kaynak gözlüğü almış bana." dedi.

Müge Anlı canlı yayında güneş tutulmasını canlandırdı

"Bazı insanlar bu tarz olaylarda çok fazla etkileniyor"

Ayrıca sosyal medyada yalan yanlış bilgilerin dolaşmasına da sinirlenen Anlı, "Bazı insanlar bu tarz olaylarda çok fazla etkileniyorlar. İki tık fazla alacaksınız, iki kişi fazla beğenecek diye insanları rahatsız etmeyin." diyerek tepki gösterdi.

Rahmi ve Şevki Hoca'yla doğa olayını canlandırdı

Tepkisini dile getiren Anlı, daha sonra Rahmi ve Şevki Hoca'yı ayağa kaldırıp, yaşanacak doğa olayını canlandırdı.

Ortaya keyifli görüntülerin çıktığı o anlar izleyenleri güldürdü.

"Rahmi Bey güneş olsun ben de dünya olayım, Şevki Hocam da ay"

Öte yandan Müge Anlı, canlandırılan doğa olayını izleyicilere şu sözlerle aktardı:

"Rahmi Bey güneş olsun ben de dünya olayım. Şevki Hocam da ay. Şimdi ay, güneşle dünyanın arasından geçiyor. Burada dur, aramıza geçtiğin zaman senin gölgen benim üzerime düşecek. Sonra yavaş yavaş devam ederken tekrar hayat normale dönecek. Yani ayın gölgesi şu an dünyanın üzerine düşüyor.





"Böyle doğa olayları olabilir kötü etkilenmeyin"

Böyle doğa olayları olabilir, kimse bundan kötü etkilenmesin. Ben gidip teneke çalacağım, kötü ruhları kovalayacağım. Bunların hepsi hurafe, eğlenin diye söylüyorum."