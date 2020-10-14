Müge Anlı, Kadir Şeker'in aldığı cezaya tepki gösterdi

Konya'da şiddet gören kadına yardım etmek isterken katil olan Kadir Şeker'e 12 yıl 6 ay hapis cezası verilmesini yorumlayan Müge Anlı, Aleyna Çakır olayına göndermede bulundu.

Konya'da yaşanan olayda Ayşe Dırla'yı dövdüğü iddia edilen Özgür Duran'a, engel olmak isterken kalbinden bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Kadir Şeker hakkında bugün karar verildi.

Kadir Şeker'e suçu haksız tahrik altında işlediği gerekçesiyle 'kasten adam öldürme' suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

MÜGE ANLI'DAN, ALEYNA ÇAKIR GÖNDERMELİ KADİR ŞEKER ÇIKIŞI

Kararın duyulmasının ardından canlı yayın programında tepki veren Müge Anlı, Kadir Şeker'e verilen hapis cezasına isyan etti.

Şiddet gören kadına yardım etmek isterken katil olan Kadir Şeker'e 12 yıl 6 ay hapis cezası verilmesini yorumlayan Müge Anlı, Aleyna Çakır olayına göndermede bulundu.

"GENÇ KIZLARI FUHUŞA SÜRÜKLEYENLER DIŞARIDA, BU ÇOCUK 12 YIL HAPİS YATACAK"

Canlı yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında karara tepki gösteren ünlü sunucu, "Genç kızları döven, onları fuhşa sürükleyen, öldükten sonra ailesini tehdit edenler dışarıda, bu çocuk 12 yıl hapis yatacak" ifadelerini kullandı.