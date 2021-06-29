Müge Anlı'da aranıyordu... Doktor Eda Altıngeyik bulundu mu? Genç doktor stüdyoda...

Eda Altıngeyik'in kardeşi, ablasının bulunması için Müge Anlı'ya başvurdu. Müge Anlı, yeni mezun olan doktoru bulabilmek için çalışmalara başladı. Peki, Doktor Eda Altıngeyik bulundu mu? İşte detaylar

Antalya'nın Kepez ilçesinde yaşayan ve yeni mezun olan 24 yaşındaki Eda Altıngeyik, geçen cuma günü evden çıkarak, ortadan kayboldu.

Ailesi genç doktoru aradı ancak bulamadı. Bunun üzerine genç doktorun kardeşi Mehmet Altıngeyik, Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katıldı.

Ablası ile halasına gitmek üzere yola çıktıklarını, ablasının kendisinden 5 dakika önce yürümek için evden ayrıldığını belirten Mehmet Altıngeyik, "5 dakika içinde uçmuş olamaz, Her yere baktım. Yolda araba ile gelip, gittim. Yer yarıldı sanki içine girdi." diyerek Müge Anlı'dan yardım istedi.

Bunun üzerine harekete geçen Müge Anlı, gelen ihbarları değerlendirmeye başladı.

Peki, Doktor Eda Altıngeyik bulundu mu? Eda Altıngeyik olayında son gelişmeler..

EDA ALTINGEYİK BULUNDU MU?

Dün canlı yayında açıklamalarda bulunan Müge Anlı, 24 yaşındaki genç doktorun bulunduğu müjdesini verdi.

Kuzeni ile tartıştığı için ortadan kaybolduğu öğrenilen Altıngeyik'in, Ayşegül isimli bir kadının evinde kaldığı belirtildi .24 yaşındaki doktor, evinde kaldığı Ayşegül isimli kadınla birlikte stüdyoya geldi.

Kardeşi ile Eda Altıngeyik arasında ilginç anlar yaşandı. Müge Anlı, birbirine sarılmak istemeyen iki kardeşi sıkı sıkı sarılmaları konusunda ısrar etti. Altıngeyik ise kardeşine kızgın olduğunu söyledi.

Müge Anlı, ortadan kaybolan genç kıza psikolojik anlamda destek alması için tavsiyede bulundu. Tıp okuyan arkadaşını kıskanıp doktor olduğunu belirten genç kız, ailesi ve yakınlarını üzdüğü için özür diledi.