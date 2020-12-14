Müge Anlı'da şaşırtan olay: Baklava ile uyutup kızlarını kaçırdı

Adana'da 28 yaşındaki bir erkeğin, misafirliğe gittiği evin sahiplerini götürdüğü baklava ile uyutup, 16 yaşındaki engelli kızlarını kaçırdığı iddia edildi.

Müge Anlı, Adana’da 9 Aralık günü akıllara durgunluk veren bir olayı programına taşıdı.

İddiaya göre, 28 yaşındaki M.E. isimli şahıs, Süleyman ve G.E. çiftinin, görme, işitme ve konuşma engeli olan 16 yaşındaki kızı Emine ile evlenmek istiyordu.

HERKES BAKLAVADAN YEDİ, O TADINA BAKMADI

9 Aralık günü baklava ile çiftin Kozan’daki evine gitti. G.E., getirilen baklavayı ikram etti.

Herkes baklavayı yerken M.E. tadına dahi bakmadı.

Ev halkı, yarım saat içinde uykuya daldı ve 28 yaşındaki adam, 16 yaşındaki engelli Emine’yi kaçırdı.

Müge Anlı'da şaşırtan olay: Baklava ile uyutup engelli kızı kaçırdılar- İZLE

ENGELLİ KARDEŞİNİN BULUNMASI İÇİN MÜGE ANLI'YA ÇIKTI

Günlerdir kardeşinden hiçbir haber alamadıklarını söyleyen abla F.K., kardeşinin bulunması için Müge Anlı’ya başvurdu.

Canlı yayında anlattıkları ile dehşete düşüren abla, kardeşinin zor durumda olduğunu ve bir an önce bulunup evine dönmesi gerektiğini söyledi.