Müge Anlı'da şaşkına çeviren evden kaçma olayı

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında kayıp olarak aranan 18 yaşındaki Kübra Kalır’ın aynı iş yerinde çalıştığı, evli ve iki çocuğu olan Maşallah Gürer adlı kişi ile kaçtığı ortaya çıktı.

İstanbul Eyüpsultan'da ailesiyle yaşayan 18 yaşındaki Kübra Kalır’dan, evinden dondurma almaya diye çıktıktan sonra bir daha haber alınamadı.

Gözyaşları içinde Müge Anlı’nın programına başvuran genç kızın ailesi, sabah saatlerinde aldıkları ihbar telefonu üzerine kızları Kübra’nın aynı iş yerinde çalıştığı, evli ve iki çocuk sahibi Maşallah Gürer ile kaçmış olabileceğini söyledi.

DONDURMA ALMAK İÇİN ÇIKTI, BİR DAHA GERİ DÖNMEDİ

Kübra’nın evden ayrılırken yanına kimliğini dahi almadığını belirten ailesi, kızlarının tek başına kişisel ihtiyaçlarını dahi karşılayamadığını söyledi.

Endişeli ailenin kızlarının dönmesi için çağrıda bulunmasından kısa süre sonra Müge Anlı, Kübra’nın tahmin ettikleri gibi evli ve iki çocuk sahibi Maşallah Gürer’in yanında olduğunu söyledi.

"SEVEN İNSAN KAÇAR, EVE DÖNMEYECEĞİM"

Daha önce de başka bir evli erkekle kaçma girişimi olan Kübra, canlı yayına bağlanarak gözyaşlarına boğulan anne ve babasına, “Seven insan kaçar. Eve dönmeyeceğim. Maşallah da eşinden boşanacak.” dedi.

Kübra’nın ardından canlı yayında bağlanan Maşallah Gürer, eşiyle yaklaşık bir aydır sorun yaşadığını ifade ederek “Eşim ‘Evden git, seni eve almayacağım’ dedi. Kübra ile cumartesi günü buluştuk. Bana eve dönmeyeceğini ifade etti. Biz de birlikte kaçtık”. diye konuştu.

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AİLE İLİŞKİYİ ONAYLAMADI

6 ve 3 yaşlarında iki çocuk sahibi Gürer’in açıklamalarının ardından öfkelenen baba Yaşar Kalır, bu ilişkiyi asla onaylamadığını, nefesi yettiğince peşlerinde olacağını söyledi.

Müge Anlı’nın ve ailesinin ikna çabalarına rağmen ikna olmayan Kübra, bu kez bir haftada kaçmaya karar verdiği Maşallah Gürer ile arkadaşça aynı evi paylaşacakları söyledi.

"EŞİ MAŞALLAH'I DENİZDE KAYBOLDU DİYE BİLİYORDU"

Diğer yandan yayına bağlanan Gürer’in erkek kardeşi Mehmet Gürer ise, “Eşi, Maşallah’ı denizde kayboldu diye biliyordu. Bu sabah kaçtığını öğrendi.” ifadelerini kullandı.