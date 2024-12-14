Müge Anlı'nın eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu, Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne atandı

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Kısa süre önce ünlü sunucu ve gazeteci Müge Anlı ile hayatını birleştiren Şinasi Yüzbaşıoğlu, görev değişimi ile gündeme geldi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, İstanbul Asayiş Şube Müdürü olarak görev yapan Şinasi Yüzbaşıoğlu, Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürü olarak atandı.

ŞİNASİ YÜZBAŞIOĞLU KİMDİR

Şinasi Yüzbaşıoğlu, 10 Nisan 1963 Adana doğumludur.

Liseden sonra polis olan Yüzbaşıoğlu, bir dönem Erzurum Emniyet Müdürlüğü'nde ve daha sonra Adana Emniyet Müdürlüğü'nde görev aldı.

2021 yılında İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü'ne atandı.