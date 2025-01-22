Haber Merkezi

Bolu Kartalkaya, kış tatilini sevenlerin uğrak yerlerinden birisi.

Ancak dün Grand Kartal Otel'de çıkan yangın sonrası, tüm Türkiye'nin ciğeri de yandı.

Dün gece saatlerinde çıkan 12 katlı ahşap oteldeki yangında, 76 vatandaşımız hayatını kaybetti.

Çocuklarının yarıyıl tatilini fırsat bilen ve Grand Kartal'a gelen aileler, geri dönemedi.

Geri dönemeyen ailelerden birisi de Müge Anlı'nın komşusu oldu.

SESİ TİTREYEREK KONUŞTU

Müge Anlı ile Tatlı Sert programının başında konuşan Anlı, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan Grand Kartal Otel'de çıkan yangında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diledi.

Anlı'nın o anlarda sesinin titrediği görüldü.

KOMŞUSUNU KAYBETTİ

"Ne yazık ki bugün içimizdeki kelebekler uçuşmuyor." diyerek sözlerine başlayan Müge Anlı, Bolu'daki yangında komşusu ve iki çocuğunun hayatını kaybettiğini söyledi.

Anlı, devam eden sözlerinde şu ifadelere yer verdi:

"ONLARCA CANIMIZ YARALI"

Ne yazık ki bugün içimizdeki kelebekler uçuşmuyor. Çünkü Bolu'da yaşanan can pazarının sonunda gerçekten söylenmesi bile çok acı ama onlarca canımız hayatını yitirdi. Onlarca canımız yaralı. Dün 10 vefat vardı. Bugün 76'dan bahsediliyor. Çok sayıda da kayıp var. İnşallah vefat edenlerin sayısı artmaz.

"KOMŞUM VE İKİ EVLADI HAYATINI KAYBETTİ, NURLAR İÇERİSİNDE YATSIN"