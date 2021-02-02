Müge Boz kimdir? Müge Boz kaç yaşında, nereli? Müge Boz'un eşi Caner Erdeniz kimdir?

Sosyal medya paylaşımları, evliliği ve kızı Vina ile ilgileri üzerinde toplayan Müge Boz, Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programına konuk oldu. Peki Müge Boz kimdir, kaç yaşında, kiminle evli?

Leyla ile Mecnun, Muhteşem Yüzyıl, Melekler Korusun gibi dizilerde rol alan Müge Boz, merak edilen isimler arasında yer alıyor.

Demet Akalın ve Alişan'ın gündüz kuşağı programına katılan Müge Boz'un hayatına dair bilgiler, seyirciler tarafından araştırılıyor.

Sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında yer alan Müge Boz, takipçileri tarafından da büyük ilgi görüyor.

Kariyerinin yanında özel hayatına dair bilgilerin de merak edildiği Müge Boz kimdir? Müge Boz kaç yaşında, kiminle evli? Müge Boz hangi dizilerde rol aldı?

İşte Müge Boz'a dair merak edilen bilgiler..

MÜGE BOZ KİMDİR?

Müge Boz, 13 Nisan 1984 yılında dünyaya geldi. Annesi Yugoslavya göçmeni, babası ise Egelidir. Bir kız kardeşi vardır. Çocukluğu İstanbul’da geçen Müge Boz, 12 yaşındayken babasının işi nedeniyle İzmir’e Karşıyaka’ya taşınmıştır.

İzmir Atatürk Lisesinden mezun oldu. Ardından Anadolu Üniversitesinde Sinema TV ve Halkla İlişkiler Bölümünde eğitimini tamamladı.

Norveç'te Hogskulen i Volda ismindeki okuldan burs kazanarak orada 'Strategic Design', 'Digital Photography' eğitimleri almıştır. Öte yandan sanata da ilgisi olan Boz,11 sene bale, 4 sene piyano eğitimi almıştır. Birçok spor dalıyla (yüzme, tenis, paten, voleybol, motosiklet) ilgilenmiştir.

36 yaşındaki Boz, son yıllarda düzenli olarak yoga yapmaktadır. 2011 yılında Şüphe adlı dizide Meltem karakterini ve Karakol adlı dizide Ada karakterine hayat vermiştir.

2009'da Turkcell'in 3G reklamında, 2010 yılında da Arçelik Autologic Çamaşır Makinesi, Maximum Kart ve Nescafe 3'ü 1 Arada reklamlarında rol almıştır.

Ayrıca modellik de yapmaktadır. Zen Pırlanta'nın 2010 kampanyasının yüzüdür. Loft ve T-box çekimlerinde de yer almıştır. Vogue, Tempo, Marie Claire, Women's Health, Instyle gibi dergilerde moda çekimleri yapmıştır.

İkinci sezonunda katıldığı Leyla ile Mecnun dizisinden sezon sonu ayrılmıştır. TRT 1'de Gurbette Aşk adlı dizide rol almaktadır. Son olarak Kayıt Dışı dizisinde rol almıştır.

MÜGE BOZ KİMİNLE EVLİ?

Müge Boz, Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Galatasaray'da forma giyen Caner Erdeniz ile 2009 yılında hayatını birleştirdi. Çiftin bu evliliğinden Vina isminde bir kızları vardır.

CANER ERDENİZ KİMDİR?

Caner Erdeniz, 25 Nisan 1987 İzmir'de dünyaya geldi. Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Galatasaray'da forma giyen Türk profesyonel basketbolcudur.

2.00 boyundaki Caner, Kısa forvet pozisyonunda görev almaktadır. Aynı zamanda eski basketbolcu Mehmet Erdeniz'in oğludur.

Profesyonel kariyerine 2003 yılında alt yapısından yetiştiği Pınar Karşıyaka'da başlayan Caner, 2012-2014 yılları arasında forma giydiği Aykon TED Kolejliler ayrılarak, 23 Haziran 2014'te TBL takımlarından Beşiktaş İntegral Forex ile sözleşme imzaladı. Bir yıl sonra eski takımı TED Ankara Kolejliler'e geri döndü.