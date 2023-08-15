Muğla açıklarında 19 düzensiz göçmen ekipler tarafından engellendi Fethiye ilçesinde yaşanan hareketlilikte ekipler, 19 düzensiz göçmen yakalarken, yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmaya çalışan 2 kişiyi de tespit etti.

AA Yurt genelinde göçmen hareketliliği sürüyor. Büyük umutlarla göçmen kaçakçılığının eline düşen yüzlerce kişi, ölüme terk edilen can sallarında bulunuyor. Bir hareketlilik de Muğla'nın Fethiye ilçesinde yaşandı. Lastik bot tespit edildi Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Sahil Güvenlik Botu ekibi ve Sahil Güvenlik Dalış Timince ilçe açıklarında hareket halindeki lastik bot durduruldu. Düzensiz göçmenler ve 2 kaçak bulundu Botta, 19 düzensiz göçmen ile yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmaya çalışan 2 kişi yakalandı. Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi, 2 şüpheliye cezai işlem uygulandı.