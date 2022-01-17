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    Muğla açıklarında 4.3 büyüklüğünde deprem

    Muğla açıklarında 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
    • AA
    • 17.01.2022 - 01:23
    • Güncelleme : 17.01.2022 - 01:36
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    Muğla açıklarında 4.3 büyüklüğünde deprem

    Akdeniz kıyıları yeni bir depremle sarsıldı.

    Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 01.16'da Akdeniz'de 4,3 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

    Deniz yüzeyinin 7,14 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün Muğla'nın Seydikemer ilçesine 25,45 kilometre mesafede olduğu belirlendi.

    Muğla açıklarında 4.3 büyüklüğünde deprem #1


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