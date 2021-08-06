Muğla açıklarında 4.4 büyüklüğünde deprem

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre, sarsıntı saat 23.42'de ve 22,03 kilometre derinlikte gerçekleşti.

34 KM UZAKLIKTA

Depremin merkez üssünün Datça'ya uzaklığı 34,87 kilometre olarak ölçüldü.