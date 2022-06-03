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    Muğla açıklarında 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

    Datça, 4.4 büyüklüğündeki depremle sarsıldı.
    • Haber Merkezi
    • 03.06.2022 - 19:15
    • Güncelleme : 03.06.2022 - 19:40
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    Muğla açıklarında 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

    Ege'de deprem paniği...

    Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) çıklamada, saat 19.05'te Ege Denizi'nde Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,4 büyüklüğünde deprem kaydedildiği bildirildi.

    "Olumsuz bir ihbar yok"

    Başkanlıktan yapılan ikinci açıklamada ise olumsuz bir ihbarın bildirilmediği belirtildi.

    Açıklamada, "Geçmiş olsun Muğla. Datça ilçesi açıklarında meydana gelen #deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır." ifadelerine yer verildi.

    Muğla açıklarında 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi #1

    Ayrıntılar geliyor..


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