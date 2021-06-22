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Muğla açıklarında deprem
Datça açılarında 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
- Haber Merkezi
- 22.06.2021 - 01:23
- Güncelleme : 22.06.2021 - 01:41
Ege, 5.3'le sarsıldı...
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 01.14'te Ege Denizi'nde, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 5.3 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
DATÇA'YA 40 KİLOMETRE MESAFEDE
Deniz yüzeyinin 11,40 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün Datça'ya yaklaşık 40 kilometre mesafede olduğu belirlendi.
OLUMSUZ İHBAR ALINMADI
AFAD'ın Twitter hesabından yapılan açıklamada saat 01.25 itibarıyla bölgeden ulaşan olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi paylaşıldı.