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    Muğla açıklarında deprem

    Muğla açıklarında deprem

    Datça açılarında 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
    • Haber Merkezi
    • 22.06.2021 - 01:23
    • Güncelleme : 22.06.2021 - 01:41
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    Ege, 5.3'le sarsıldı...

    Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 01.14'te Ege Denizi'nde, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 5.3 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

    DATÇA'YA 40 KİLOMETRE MESAFEDE

    Deniz yüzeyinin 11,40 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün Datça'ya yaklaşık 40 kilometre mesafede olduğu belirlendi.

    OLUMSUZ İHBAR ALINMADI

    AFAD'ın Twitter hesabından yapılan açıklamada saat 01.25 itibarıyla bölgeden ulaşan olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi paylaşıldı.

    Muğla açıklarında deprem #1

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