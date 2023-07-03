Muğla açıklarında göçmen hareketliliği: 17 düzensiz göçmen yakalandı Kaçak yollarla Türkiye'ye giren 17 düzensiz göçmen Bodrum ilçesi açıklarında yakalanarak karaya çıkarıldı.

AA

Düzensiz göçle mücadeleye yönelik sınırlarda artırılan güvenlik önlemleri sonuç veriyor.

Öte yandan Türkiye’ye yasa dışı yollarla girenlerin yakalanmasına ilişkin kolluk birimlerinin çalışmaları da sürüyor.

Böylelikle tespit edilen göçmenler sınır dışı ediliyor.

Düzensiz göçmenler tespit edildi

Bu kez hareketliliğin yaşandığı il Muğla oldu.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Bodrum ilçesi açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen tespit edildi.

Bunun üzerine bölgeye Sahil Güvenlik gemisi görevlendirildi.

17 göçmen teslim edildi

Ekipler, hareket halindeki durdurdukları lastik botta 17 düzensiz göçmeni yakaladı.

Karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.