Muğla alevlere teslim oldu! Ormanlık alan küle döndü Kentte dün henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangını söndürme çalışmaları saatler sürdü. Kontrol altına alınan alevlerin ardından ormanlık alan havadan görüntülendi.

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AA & Ensonhaber

Türkiye, orman yangınlarıyla mücadele ediyor...

Yaz aylarının gelmesiyle yangın korkusu başladı.

Korkulan ise 3 gündür yaşanıyor.

Ekipler seferber oldu

İlk olarak İzmir'de iki ayrı ilçe alevlere teslim oldu. Dün ise Muğla'da yangın başladı.

Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangını görenler, durumu ekiplere bildirdi.

Milas ilçesinde yaşanan olayın ardından Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 8 uçak ve 14 helikopter, 74 arazöz ve su tankeri, 12 iş makinesi, 615 orman işçisi ve itfaiye ekipleri büyük bir mücadele başlattı.

4. saatte söndürüldü

Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle dün Güvercinlik Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıkan yangın 4 saatin sonunda söndürüldü.

Yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sonucu saat 19.00 sıralarında kontrol altına alındı.

Ormanlık alan küle döndü

Yanan alanlar, drone ile görüntülendi.

Görüntülerde, yanan alanlar ve orman söndürme işçilerinin bölgede halen yürüttüğü soğutma çalışmaları da yer aldı.