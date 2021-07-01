Muğla, aşılamada yüzde 60'ı geçen ilk il oldu

Muğla, 324 bin 905 kişiye birinci doz, 292 bin 83 kişiye de her iki doz aşı uygulanmasıyla nüfusunun yüzde 60'ı aşılanan ilk il oldu.

Türkiye'de aşılama kampanyasındaki büyük atılım devam ediyor.

Sağlık personelinin fedakar mücadelesiyle her geçen gün aşılanan kişi sayısında yeni rekor kırılıyor.

YÜZDE 60'I AŞILANAN İLK İL

Rekora Muğla da dahil oldu.

Kentte 324 bin 905 kişiye sadece birinci doz, 292 bin 83 kişiye ise iki doz aşı uygulandı.

Bu kapsamda Muğla, nüfusunun yüzde 60'ı aşılanan ilk il oldu.

VAKA DEĞİŞİM ORANI

12-18 Haziran haftasında illere göre her 100 bin kişide görülen koronavirüs vaka sayısı Muğla'da 26,38 olarak kayıtlara geçmişti.

19-25 Haziran haftasında ise 21,48 olarak hesaplandı.

Böylece iki hafta arasındaki vaka farkı -4,90 oldu. Vaka değişim oranı ise yüzde 18,57 kayıtlara geçti.