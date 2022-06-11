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    Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin tepki toplayan cami restorasyonu

    Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin tepki toplayan cami restorasyonu

    Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün'ün 'restorasyon' paylaşımı tartışma konusu oldu. Söz konusu restorasyona tepki yağdı.
    • Haber Merkezi
    • 11.06.2022 - 11:20
    • Güncelleme : 11.06.2022 - 11:23
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    Muğla Büyükşehir Belediyesi, tarihi Çeşmeköy Camii'nde restorasyon çalışması yaptı.

    Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün de, tarihi Çeşmeköy Camii'ndeki restorasyon çalışmalarının sona erdiğini açıkladı.

    "Kültürel mirasımızı koruyoruz"

    Twitter hesabından yaptığı paylaşımda caminin restorasyondan önceki ve sonraki haline de yer veren Gürün, "Neydi?/Ne Oldu? Datça-Cumalı Mahallesi Çeşmeköy Mevkii’nde bulunan tarihi Çeşmeköy Camii’nin restorasyon çalışmalarını tamamladık. Kültürel mirasımızı koruyup, gelecek nesillere aktarmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

    Muğla Büyükşehir Belediyesi nin tepki toplayan cami restorasyonu #1

    Tepki üstüne tepki

    Gürün'ün restorasyon adı altında paylaştığı fotoğraf tartışma yarattı.

    Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı 'Böyle restorasyon mu olur?' diyerek tepkisini dile getirdi.

    Muğla Büyükşehir Belediyesi nin tepki toplayan cami restorasyonu #2

    İşte o tepkilerden bazıları...

    Muğla Büyükşehir Belediyesi nin tepki toplayan cami restorasyonu #3

    Muğla Büyükşehir Belediyesi nin tepki toplayan cami restorasyonu #4

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    Muğla Büyükşehir Belediyesi nin tepki toplayan cami restorasyonu #6

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