Muğla Dalaman'da deprem

Muğla'nın Dalaman ilçesi açıklarında saat 10.13'te 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Türkiye'nin farklı bölgelerinden peş peşe deprem haberleri geldi.

Saat 09.37'de merkez üssü Elazığ olan 5,3 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Meydana gelen deprem Malatya, Adıyaman, Şanlıurfa, Mardin, Batman ve Diyarbakır'da da hissedilirken, herhangi bir can kaybı yaşanmadı.

MUĞLA DA SALLANDI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Muğla'nın Dalaman ilçesi açıklarında da saat 10.13'te 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

6,72 kilometre derinlikte meydana gelen depremin merkez üssünün Dalaman'a 16,87 kilometre mesafede olduğu belirlendi.