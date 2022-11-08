Petrol
97.49
-0.44%
Euro
18.683
0.80%
Dolar
18.5932
0.63%
Altın
1.016
2.10%
Borsa
4360
0.00%
Bitcoin
365.947
-6.10%
BTXN Coin
10.04
-0.49%
Bitexen
15ºC
İstanbul
Çok bulutlu 15 C
    Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak: Ağzı olan tarım konuşuyor

    Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak: Ağzı olan tarım konuşuyor

    Adem Metan’ın “Peki Sonra” programına katılan Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, tarım konusunda yanlış bilgilendirilme yapıldığı belirterek, “Ağzı olan tarım konuşuyor bu ülkede” dedi.
    • Haber Merkezi
    • 08.11.2022 - 18:05
    • Güncelleme : 08.11.2022 - 18:17
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Gazeteci Adem Metan, “Peki Sonra” programında konuk olarak ağırladığı Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak ile Türkiye’nin tarım politikasını konuştu.

    “Ağzı olan tarım konuşuyor”

    Metan’ın “Türkiye’de tarım politikaları noktasında nasıl bir yerdeyiz?” sorusuna yanıt veren Saylak, “Bu konu gerçekten çok üzüntü verici… Ağzı olan tarım konuşuyor bu ülkede.” dedi.

    “Yalan ve yanlış bilgilerle insanların kafalarını karıştırıyorlar”

    Saylak, “Türkiye’de kardeşlerimizin bir futbol uleması olduklarını biliriz ama pandemiden sonra Türkiye’de televizyonda tarımın T’sini görmemiş, bir ahırı görmemiş, bir çiftliği görmemiş, domates fidesi nasıl dikilir’i görmemiş insanlar, tarım konusunda uzman oldular. Yalan ve yanlış bilgilerle insanların kafalarını karıştırıyorlar.” dedi.

    Muğla Tarım Müdürü Barış Saylak: Ağzı olan tarım konuşuyor VİDEO

    “Biz kimseyi namerde muhtaç etmedik”

    Türkiye’de üretilenin yettiğini dile getiren Saylak, “Türkiye, gıda arzında bir sıkıntı yaşadı mı? Pandemide ve Rusya-Ukrayna savaşı sırasında Türkiye’nin ürettiği, Türkiye’ye yetti. Biz kimseyi namerde muhtaç etmedik.” diye konuştu.

    Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak: Ağzı olan tarım konuşuyor #1

    2021’de 1 milyon 324 bin ton sertifikalı buğday tohumu üretildi

    Buğday tohumu noktasında iyi bir noktada olunduğuna dikkat çeken Saylak, “Biz bugün, Bakanlığımızın Bitkisel Ürünler Genel Müdürlüğü’nün Atıl Tarım Arazilerinin Etkinleştirilmesi Projesi kapsamında Muğla’da 150 ton sertifikalı buğday tohumu dağıttık. Türkiye, 2021 yılında 1 milyon 324 bin ton sertifikalı buğday tohumu üretti.” ifadelerini kullandı.

    Röportajın tamamını izlemek için tıklayınız...

    Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak: Ağzı olan tarım konuşuyor #2


    Barış Pınarı bölgesinde 5 terörist öldürüldü
    Gündem

    Barış Pınarı bölgesinde 5 terörist öldürüldü

    Camdaki Kız 56. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Nalan hamile mi?
    Medya

    Camdaki Kız 56. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Nalan hamile mi?

    Aslı'nın bulduğu yeni kazanç yöntemi garantili!
    Advertorial

    Aslı'nın bulduğu yeni kazanç yöntemi garantili!

    Görüş Bildir