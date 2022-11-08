Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak: Ağzı olan tarım konuşuyor

Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak: Ağzı olan tarım konuşuyor

Adem Metan’ın “Peki Sonra” programına katılan Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, tarım konusunda yanlış bilgilendirilme yapıldığı belirterek, “Ağzı olan tarım konuşuyor bu ülkede” dedi.

Gazeteci Adem Metan, “Peki Sonra” programında konuk olarak ağırladığı Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak ile Türkiye’nin tarım politikasını konuştu.

“Ağzı olan tarım konuşuyor”

Metan’ın “Türkiye’de tarım politikaları noktasında nasıl bir yerdeyiz?” sorusuna yanıt veren Saylak, “Bu konu gerçekten çok üzüntü verici… Ağzı olan tarım konuşuyor bu ülkede.” dedi.

“Yalan ve yanlış bilgilerle insanların kafalarını karıştırıyorlar”

Saylak, “Türkiye’de kardeşlerimizin bir futbol uleması olduklarını biliriz ama pandemiden sonra Türkiye’de televizyonda tarımın T’sini görmemiş, bir ahırı görmemiş, bir çiftliği görmemiş, domates fidesi nasıl dikilir’i görmemiş insanlar, tarım konusunda uzman oldular. Yalan ve yanlış bilgilerle insanların kafalarını karıştırıyorlar.” dedi.

Muğla Tarım Müdürü Barış Saylak: Ağzı olan tarım konuşuyor VİDEO

“Biz kimseyi namerde muhtaç etmedik”

Türkiye’de üretilenin yettiğini dile getiren Saylak, “Türkiye, gıda arzında bir sıkıntı yaşadı mı? Pandemide ve Rusya-Ukrayna savaşı sırasında Türkiye’nin ürettiği, Türkiye’ye yetti. Biz kimseyi namerde muhtaç etmedik.” diye konuştu.

2021’de 1 milyon 324 bin ton sertifikalı buğday tohumu üretildi

Buğday tohumu noktasında iyi bir noktada olunduğuna dikkat çeken Saylak, “Biz bugün, Bakanlığımızın Bitkisel Ürünler Genel Müdürlüğü’nün Atıl Tarım Arazilerinin Etkinleştirilmesi Projesi kapsamında Muğla’da 150 ton sertifikalı buğday tohumu dağıttık. Türkiye, 2021 yılında 1 milyon 324 bin ton sertifikalı buğday tohumu üretti.” ifadelerini kullandı.

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