Muğla Milas'ta orman yangını çıktı Milas'ta başlayan yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Kısa süre içerisinde bölgeye gelen ekipler, yangını söndürmek için mücadele ediyor.

Türkiye son yılların en sıcak günlerini geçiriyor. Bu günlerde de orman yangınları artış göstermeye başladı.

Ekipler yangınlara hızla müdahale ediyor ancak kısa süre içerisinde başka bir bölgede yangın başlıyor. Bu defa ise Muğla'nın Milas ilçesinde orman yangını çıktı.

Yangına müdahale sürüyor

Milas-Ören Mahallesi arasında yer alan Demircimler Mahallesi Hayıtlı Mevkisinde saat 13.06’da orman yangını başladı.

Yangının hemen ardından bölgede konuşlu helikopter ve uçaklar havadan, yer ekipleri arazözler ile karadan yangına müdahale ediyor.