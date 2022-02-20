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    Muğla sahillerinde güneşli hava yoğunluğu

    19 derece havada Marmaris, Bodrum, Fethiye ve Ula'da güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar, sahil kenarlarında sıcak havanın tadını çıkardı.
    • AA
    • 20.02.2022 - 15:01
    • Güncelleme : 20.02.2022 - 15:46
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    Muğla sahillerinde güneşli hava yoğunluğu

    Muğla'nın kıyı ilçelerinde, kent sakinleri ve tatilciler sahillerde vakit geçirerek sıcak havanın keyfini yaşadı.

    Havanın 19, deniz suyu sıcaklığının ise 18 derece olduğu Marmaris'te güneşli havayı fırsat bilenler, Uzunyalı, Yat Limanı ve Atatürk Caddesi boyunca yürüyüş yaptı, plajlarda çocuklarıyla vakit geçirdi.

    GÜNEŞLİ HAVA SAHİLLERİ DOLDURDU

    Uzunyalı Sahili ve İçmeler Plajı'nda çok sayıda kişi kafelerde dinlenirken bazıları da kendi getirdikleri portatif sandalyelerle plajda oturdu, balık tuttu.

    Bodrum'da, vatandaşlar güneşli havanın keyfini yürüyüş yaparak, sahillerde oturup güneşlenerek çıkardı.​​​​​​​ Kumbahçe, Paşatarlası, Gümbet ve Bitez sahilleri başta olmak üzere çay bahçeleri ve parklarda hareketlilik oluştu.

    KUMSALLARDA GÜNEŞLENDİLER

    Fethiye'de de güneşli havayı değerlendirenler yürüyüş yaparak, kafe ve plajda oturarak zaman geçirdi.

    Çalış Plajı ve Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Belceğiz Plajı'nda da vatandaşlar, kumsalda güneşlenmeyi tercih etti.

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    MACERA TUTKUNLARI YAMAÇ PARAŞÜTÜ YAPTI

    Macera tutkunları Babadağ Hava Sporları Rekreasyon Merkezi'nin 1200 metredeki pistinden yamaç paraşütüyle uçuş yaparak, Ölüdeniz'in manzarasını havadan izleme fırsatı buldu.

    "Sakin kent" olarak bilinen Akyaka Mahallesi'nde vatandaşlar, sahil kenarlarında güneşin keyfini yaşadı.

    Akyaka sahil bandında bazı aileler çocukları vakit geçirdi, bazıları balık tutmaya çalıştı. Gökova Körfezi'ne dökülen Kadın Azmağı Deresi'ne düzenlenen turlara katılanlar, teknelerle dereyi gezdi.

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