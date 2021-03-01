Muğla'da 1 milyon dolarlık Grek sikkesi ele geçirildi

Dünya genelinde sadece 42 adet bulunan ve piyasa değeri 1 milyon dolar olan Grek sikkesi ele geçirildi.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Ortaca İlçe Jandarma ekipleri, yürüttükleri istihbarat çalışmalarının neticesinde 5’inci yüzyıla ait Grek sikkesi ele geçirdi.

Ortaca Sarıgerme Mahallesi'nde, bir şahsın elinde bulundurduğu tarihi sikkenin piyasa değerinin 1 milyon dolar olduğu ve dünyada sadece 42 adet bulunduğu belirlendi.

ALICI GİBİ DAVRANILDI

Şahsın elinde bulundurduğu tarihi sikkeleri satmak için müşteri aradığı bilgisine ulaşan Jandarma İstihbarat ekipleri, alıcı gibi davranarak şahıs ile iletişime geçti.

Satıcı şahıslar akşam saatlerinde satışı gerekleştirmek için sivil ekipler ile buluştu.

SUÇÜSTÜ YAPILDI

Ortaca İlçe Jandarma Komutanlığı ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin müşterek operasyonu ile tarihi eseri satmak isteyen şahıslara suçüstü yapıldı.

Operasyon kapsamında yapılan aramalarda, 42 gram ağırlığında M.Ö. 5’inci yüzyıla ait, dünyada sadece 42 adet olan Atina Grek sikkesi ele geçirildi.

Olayla ilgili olduğu tespit edilen 6 kişi gözaltına alındı.