Muğla'da 12 göçmen kaçakçısı yakalandı Kentte İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik gerçekleştirdiği operasyonlarda 12 şüpheli tutuklanırken 68 düzensiz göçmen Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

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İHA

Yurt genelinde kaçak göçmenlerle mücadele devam ediyor...

Güvenlik güçleri, yasa dışı yollara ülkemize sızan göçmenleri tek tek yakalıyor.

Öte yandan bu duruma kolaylık sağlayan göçmen kaçakçılarına da geçit verilmiyor.

Bu kez de operasyonun adresi Muğla oldu.

Muğla İl Jandarma Komutanlığının 1-4 Ağustos tarihleri arasında 12 göçmen kaçakçılığı operasyonu gerçekleştirdi.

68 göçmen yakalandı

12 göçmen kaçakçılığı olayında 68 düzensiz göçmen yakalandı.

12 göçmen tutuklandı

Göçmen kaçakçılığı olaylarına karışan 21 şüpheli/organizatörden 12’si çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

9 şüpheli/organizatör adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Geri Gönderme Merkezine teslim edildiler

Göçmen kaçakçılığı olaylarında kullanılan 6 araç, 2 bot, 2 bot motoru ve muhtelif malzemeler ele geçirildi.

Yakalanan 68 düzensiz göçmen, sınır dışı edilmek üzere Ula Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.