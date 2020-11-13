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- Muğla’da 19 kaçak göçmen kurtarıldı
Muğla’da 19 kaçak göçmen kurtarıldı
Bodrum ilçesinde, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına itilen 19 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince karaya çıkartıldı.
- DHA
- 13.11.2020 - 18:58
Muğla'da Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, saat 06.00 sıralarında Bodrum açıklarındaki Görecek Adası’nda lastik bot içinde bir grup kaçak göçmenin mahsur kaldığı bilgisi üzerine harekete geçti.
GÖÇ İDARESİ MÜDÜRLÜĞÜ'NE TESLİM EDİLDİLER
Bölgeye ulaşan ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 19 kaçak göçmeni kurtardı.
Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler, işlemleri yapıldıktan sonra Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne götürüldü.