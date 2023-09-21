Muğla'da 23 düzensiz göçmen yakalandı Yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 23 düzensiz göçmen yakalandı, kaçak geçişe aracılık ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 2 yabancı uyruklu şüpheli tutuklandı.

AA

Düzensiz göçle mücadele tüm hızıyla sürüyor.

Muğla Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, Muğla açıklarındaki bir botta düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine bölgeye sahil güvenlik ekibi yönlendirildi.

23 düzensiz göçmen yakalandı

Durdurulan botta, yasa dışı yollarla yurt dışına gitmeye çalışan 23 düzensiz göçmen ve yasa dışı geçişe aracılık ettikleri belirlenen yabancı uyruklu 2 şüpheli yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

İki zanlı tutuklandı

Adliyeye sevk edilen iki zanlı ise sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)