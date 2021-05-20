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    Muğla'da 25 kaçak göçmen kurtarıldı

    Muğla'nın Datça ilçesinde, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 2 can salı içerisindeki 25 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından kurtarıldı.
    • DHA
    • 20.05.2021 - 20:36
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    Muğla'da 25 kaçak göçmen kurtarıldı

    Muğla Sahil Güvenlik Komutanlığı, dün saat 06.22 sıralarında Datça ilçesi açıklarında can salları içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisini aldı.

    İhbar üzerine bölgeye ulaşan ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 2 can salı içerisindeki 25 kaçak göçmeni kurtardı.

    25 GÖÇMEN KURTARILDI

    Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

    Muğla da 25 kaçak göçmen kurtarıldı #1

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