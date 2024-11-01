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İHA

Başıboş köpek sorunu kadar sahiplerinin başa çıkamadığı köpekler de tehlike saçıyor.

Onlardan biri ise Muğla'da ortalığı birbirine kattı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı töreni için Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğünce Kordon Boyu'nda görevlendirilen 2 polis memuru tören saatini beklerken Gölge isimli köpek, bir anda havlayarak polis memurlarına saldırdı.

KÖPEK TÖRENDE POLİSLERE SALDIRDI

Köpeği durdurmak isteyen polis memuru Uğur Y.'nin sol eli bir anda kanlar içinde kalırken, diğer polis memuru Sadi B. de köpeği durdurmak için çevreden yardım alsa da köpek saldırıya devam etti.

Sol elinden yaralanan polis memuru Uğur Y. ambulansla Fethiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, gerekli tedavisi yapılıp 10 gün rapor verilip taburcu oldu.

KABAHATLER KANUNU'NA GÖRE İŞLEM YAPILDI

Polis memuru Uğur Y. olayla ilgili olarak ilgili mercilere başvuruda bulunup şikayetçi olurken, Fethiye Belediye Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin de yaptıkları incelemede köpeğin sahipli olduğunu belirleyip, sahipli köpeğin başıboş bırakılması nedeniyle şahıs hakkında Kabahatler Kanunu'na göre işlem yaptıkları öğrenildi.

O ANLARIN GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI

Bu arada Fethiye İlçe Tarım Müdürlüğünün de olayla ilgili incelemeyi sürdürdüğü kaydedilirken, köpeğin polis memurlarına yaklaşıp saldırması çevredeki bir güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.