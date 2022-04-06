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    Muğla’da 29 kaçak göçmen yakalandı

    Bodrum’da, Yunanistan tarafından itilen 18 kaçak göçmenin kurtarılmasıyla birlikte toplamda 29 kaçak göçmen yakalandı.
    • İHA
    • 06.04.2022 - 11:02
    • Güncelleme : 06.04.2022 - 11:11
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    Muğla’da 29 kaçak göçmen yakalandı

    Muğla’da kaçak göçmenlere yönelik çalışmalar aralıksız devam ediyor…

    Bodrum açıklarında, lastik bot içerisinde kaçak göçmenlerin olduğunun tespiti ile bölgede görev yapan Sahil Güvenli Botu (TCSG-11) harekete geçti.

    Durdurulan botun içerisinden 11 kaçak göçmen çıktı.

    YUNANİSTAN TARAFINDAN GERİ İTİLEN GÖÇMENLER KURTARILDI

    Bir başka olayda ise, Yunanistan tarafından geri itilen lastik bot içindeki 18 kaçak göçmen Sahil Güvenlik Botu (TCSG-11) tarafından kurtarıldı.

    İki olayda karaya çıkarılan 29 kaçak göçmen, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi.

    Muğla’da 29 kaçak göçmen yakalandı #1


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