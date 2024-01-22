Muğla'da 3. etap TOKİ inşaatının yüzde 25'i tamamlandı

Menteşe ilçesi Akçaova-Yeşilyurt Mahallesi yolu üzerinde Muğla Büyükşehir Belediyesi Geçici Havyan Bakım Merkezi'nin alt tarafında 2023 Temmuz ayında başlayan çalışmalar sürüyor.
Toplam 21 bloktan 13’ünün kaba inşaatı tamamlanırken, kuralar ise 2020 Mart ayında çekildi.
350 adet 2+1, 150 adet 3+1 sosyal konut için çekilen kura ile hak sahipleri belli olmuştu.
500 adet sosyal konut teslim edilecek
3. etap 500 adet konut (+2 KD), 1 adet cami ve 1 adet 6 dükkanlı ticaret merkezi inşaatları ile altyapı ve çevre düzenlemesi işlerinin ihalesi, 15 Şubat 2023 tarihinde yapıldı.
64 bin 658 metrekare toplam alana sahip Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Menteşe 3. etap konutlarının arıtması, paket arıtma yapılacak.
500 adet sosyal konutun, 2024 yılı sonunda hak sahiplerine teslim edilmesi bekleniyor.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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