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Muğla'da 3. etap TOKİ inşaatının yüzde 25'i tamamlandı

Muğla'da 3. etap TOKİ inşaatının yüzde 25'i tamamlandı TOKİ tarafından 2020 yılında kura çekimi yapılan Menteşe ilçesi 3. etap sosyal konutları inşaatının yüzde 25’lik bölümü tamamlanırken, yıl sonunda hak sahiplerine teslim edilmesi planlanıyor.