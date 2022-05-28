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    Muğla’da, 35 kaçak göçmen yelkenli teknede yakalandı

    Yelkenli teknede 35 Afgan uyruklu kaçak göçmen yakalanırken, 5 şüpheli organizatör olabilecekleri şüphesi ile gözaltına alındı.
    • 28.05.2022 - 17:37
    • Güncelleme : 28.05.2022 - 17:39
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    Muğla’da, 35 kaçak göçmen yelkenli teknede yakalandı

    Muğla’da, kaçak göçle mücadele kapsamında çalışmalar aralıksız devam ediyor…

    Seydikemer’de, Karadere Mahallesi sahilinden bir grup göçmenin tekneye bindiği ihbarı üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti.

    Bölgeye Fethiye ve Göcek'ten sahil güvenlik ekipleri sevk edildi.

    AA’nın haberine göre; durdurulan teknede, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 35 Afgan uyruklu kaçak göçmen yakalandı.

    Organizatör olduğu şüphesi ile 5 kişi yakalandı

    Organizatör oldukları iddiasıyla teknede İ.K, B.G. karada ise tekneyle bağlantılı olduğu belirlenen H.Ş.K, S.Ç. ile A.T. gözaltına alındı.

    Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderilecek.

    Gözaltına alınan 5 şüphelinin işlemleri devam ediyor.

    Muğla’da, 35 kaçak göçmen yelkenli teknede yakalandı #1

    Muğla’da, 35 kaçak göçmen yelkenli teknede yakalandı #2


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