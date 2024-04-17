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Muğla'da 3.9 büyüklüğünde deprem

Muğla'da 3.9 büyüklüğünde deprem AFAD'dan yapılan açıklamaya göre Muğla'nın Menteşe ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem oldu.