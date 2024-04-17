Muğla'da 3.9 büyüklüğünde deprem

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6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler bölgedeki şehirlerde büyük yıkıma yol açmış, enkaza dönen binlerce binada 50 binden fazla vatandaşımız yaşamını yitirmişti.
Son dönemde Ege ve Akdeniz'de meydana gelen depremler de sıklaştı.
Muğla'da deprem
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın açıklamasına göre Muğla'nın Menteşe ilçesinde saat 23.43'te 3.9 büyüklüğünde bir sarsıntı yaşandı.
Depremin derinliği 14.19 kilometre olarak belirlendi.
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