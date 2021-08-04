Muğla'da 40 bin hektarlık alan yangından zarar gördü

Muğla’nın birçok ilçesinde hem ormanlık alan hem de yerleşim alanları yanarken, bir haftalık süreçte toplam 40 bin hektarlık alan yandı.

29 Temmuz itibariyle Muğla’nın birçok farklı noktasında çıkan orman yangınları Milas, Marmaris, Köyceğiz, Seydikemer, Kavaklıdere, Bodrum ve Menteşe ilçelerinde etkisini arttırarak devam ediyor.

Çok büyük bir alanda etkili olan orman yangınları, yerleşim yerlerini de etkisine alarak binlerce canlıya büyük zarar veriyor.

MUĞLA, YANGINLARLA BOĞUŞUYOR

Çıkan yangınlar sonucunda Muğla’da birçok ormanlık alan kül olurken, Muğla Büyükşehir Belediyesi 249 itfaiye ekibi, yaklaşık 100 araç ile alevlere müdahale ediyor.

İtfaiye ekipleri yangın alanında söndürme çalışmalarına katılırken bunun yanı sıra yangın alanlarının organizasyonu ve farklı hizmetler için 395 büyükşehir personeli de alevlerin kontrol altına alınması için mücadele ediyor.

Marmaris’in yangın öncesi ve sonrası havadan görüntüleri VİDEO

<br />

40 BİN HEKTARLIK ALAN KÜLE DÖNDÜ

Muğla’nın birçok ilçesinde hem ormanlık alan hem de yerleşim alanları yanarken, bir haftalık süreçte toplam 40 bin hektarlık alan yandı.

Yangının etkisini arttırarak sürdüğü ve söndürme çalışmalarının hız kesmeden devam ettiği Marmaris ilçesinde 13 Bin 733, Milas ilçesinde 13 Bin 300, Köyceğiz ilçesinde 7 Bin 234, Seydikemer İlçesinde bin 30, Kavaklıdere ilçesinde 4 Bin 395, Bodrum ilçesinde ise 221 hektar alan yandı.

11 MAHALLE TAHLİYE EDİLDİ

Bugüne kadar 7 ilçede birçok mahallenin etkilendiği yangında Marmaris ilçesinde Orhaniye (Keçibükü), Turunç ve Turgut Mahalleri, Milas ilçesinde Fesleğen ve Türkevleri Mahalleleri, Köyceğiz ilçesinde Çayırhisar, Kavacık ve Sazak Mahalleri, Seydikemer ilçesinde Dereköy ve Çatak Mahalleleri, Kavaklıdere ilçesinde Menteşe Mahallesi olmak üzere 11 mahalle tahliye edildi.

Ayrıca çoğu evlerden oluşan 738 yapı ve 2 bin 189 vatandaş yangınlardan etkilendi. Çok sayıda büyükbaş ve küçükbaşın yanı sıra binlerce yaban hayvanının da öldüğü yangında kayıplar her geçen gün yükseliyor.